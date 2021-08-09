Пьяный 61-летний мужчина стрелял из обреза на Набережной

Вечером 5 августа на улице Набережной в селе Доброе 61-лений местный житель выстрелил из обреза охотничьего ружья. Полицейские задержали злоумышленника. Свои действия задержанный объяснил хулиганскими побуждениями и состоянием алкогольного опьянения.

Согласно заключению экспертов-криминалистов, изъятый у мужчины обрез ружья «ТОЗ-34ЕР» 12 калибра относится к категории самодельного гладкоствольного огнестрельного оружия.



Полицейскими возбуждены уголовные дела о хулиганстве и незаконном хранение и ношение оружия.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

