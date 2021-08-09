Происшествия

59 минут назад

Пьяный 61-летний мужчина стрелял из обреза на Набережной

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#стрельба
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Пьяный 61-летний мужчина стрелял из обреза на Набережной
Вечером 5 августа на улице Набережной в селе Доброе 61-лений местный житель выстрелил из обреза охотничьего ружья. Полицейские задержали злоумышленника. Свои действия задержанный объяснил хулиганскими побуждениями и состоянием алкогольного опьянения.
Согласно заключению экспертов-криминалистов, изъятый у мужчины обрез ружья «ТОЗ-34ЕР» 12 калибра относится к категории самодельного гладкоствольного огнестрельного оружия.

Полицейскими возбуждены уголовные дела о хулиганстве  и незаконном  хранение и ношение оружия.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
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#стрельба
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Комментарии (3)

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фраернулся пенс

14 минут назад
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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жертва самоизоляции

25 минут назад
наверное вакцинированный
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Тимоха

46 минут назад
Укажите пожалуйста Фамилию этого злодея. В целях безопасности. Спасибо.
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