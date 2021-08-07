Происшествия

сегодня, 11:56

Водители предупреждают друг друга о лихаче на грузовике

16 1939
#ДТП
Водители предупреждают друг друга о лихаче на грузовике

Он возит щебень по дороге на Долгоруково.

В Сети распространяют видео, снятое на видеорегистратор. И предупреждают водителей, чтобы были внимательнее на дороге.

— Люди, остерегайтесь данный экземпляр. Гружёный щебнем, который летит из кузова по машинам, так еще на большой скорости в населенном пункте обгоняет на пешеходном переходе и проезжает через сплошную линию разметки.

В пресс-службе ГИБДД по Липецкой области сообщили, что инспекторы сейчас изучают это видео. Они проведут проверку в отношении водителя грузовика. В случае установления правонарушения, он будет привлечен к административной ответственности.

16 1939
#ДТП

Комментарии (17)

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Время

55 секунд назад
Это не стукачи,а адекватные люди которые думают о своей безопасности и о жизни других людей
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Храмой

1 минуту назад
Время.А ты хоть раз менял лобовое? После таких чертей! Лишить черта на пол года!
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оптимист

2 минуты назад
Пессимист, Остынь,2,5 тыс.в 20 дневный срок.
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Липчанин

2 минуты назад
Выкладывайте больше видео грубых нарушений пдд, только так можно остановить беспредел на дорогах
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Пессимист

7 минут назад
ст. 12.15 КоАПП п.4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
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Время

11 минут назад
Стукачи?и что?правила надо соблюдать,из за таких и случаются аварии
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Все элементарно

16 минут назад
Больше ходок в день больше денег! У самого грузовые машины! Ну пришлют штраф на 5к там не убудет! А стукачей во все времена палкой били…
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Олег

17 минут назад
да-а, когда тебе в лоб полетит такой * , ты хуже стукача станешь
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1

24 минуты назад
вчера на окружной с мусоровоза кусок металла метровый на дорогу слетел
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Гость

30 минут назад
да-а, когда тебе в лобовую прилетит щебень, не до стукачей будет..
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