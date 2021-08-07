Водители предупреждают друг друга о лихаче на грузовике

Он возит щебень по дороге на Долгоруково.

В Сети распространяют видео, снятое на видеорегистратор. И предупреждают водителей, чтобы были внимательнее на дороге.— Люди, остерегайтесь данный экземпляр. Гружёный щебнем, который летит из кузова по машинам, так еще на большой скорости в населенном пункте обгоняет на пешеходном переходе и проезжает через сплошную линию разметки.В пресс-службе ГИБДД по Липецкой области сообщили, что инспекторы сейчас изучают это видео. Они проведут проверку в отношении водителя грузовика. В случае установления правонарушения, он будет привлечен к административной ответственности.