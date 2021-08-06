48 минут назад
Родителям школьников перечислены около 1,4 млрд рублей
В Липецкой области единовременную выплату 10 тысяч рублей получили около 104 тысяч семей на 139 278 детей школьного возраста. Общая сумма выплаты составила почти 1,4 млрд рублей.
Заявления продолжают поступать в региональный ПФР. У липецких семей на их подачу есть менее трех месяцев. Заявление можно подать до 1 ноября этого года.
«Стоит отметить, что есть и возвраты перечисленных денежных средств из кредитных учреждений, их чуть более 2 тысяч. Основная причина возврата выплаты обратно в Пенсионный фонд – это неправильно указанные реквизиты кредитного учреждения. Например, фамилия, имя и отчество заявителя и того, на чье имя открыт счет не совпадают либо указанный расчетный счет принадлежит не заявителю, либо счет закрыт. Еще одна из часто допускаемых ошибок, когда заявители указывают транзитный или кредитный счет, а также виртуальные кошельки», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР.
Всех до кого не дошли средства ПФР информирует с помощью SМS-сообщений и просит направить уточненный номер счета в вотсап на номер +7(920)500-93-63. Кроме того, заявители могут самостоятельно представить реквизиты банковского счета в клиентскую службу Пенсионного фонда. После получения правильных реквизитов – средства будут сразу же перечислены на счет заявителя.
Прием заявлений на единовременную выплату открыт с 15 июля и продлится до 1 ноября этого года. Получить 10 тысяч рублей могут российские семьи с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать образование в школе.
????
!!!!
Гена