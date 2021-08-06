Родителям школьников перечислены около 1,4 млрд рублей

В Липецкой области единовременную выплату 10 тысяч рублей получили около 104 тысяч семей на 139 278 детей школьного возраста. Общая сумма выплаты составила почти 1,4 млрд рублей.



Как сообщает Отделение Пенсионного фонда по Липецкой области, основная часть заявлений на единовременную выплату сформирована в июле автоматически и направлена в личный кабинет родителей на портале госуслуг. Семьям осталось только проверить данные и отправить электронное заявление. Большинство родителей получили выплату 2 августа.Заявления продолжают поступать в региональный ПФР. У липецких семей на их подачу есть менее трех месяцев. Заявление можно подать до 1 ноября этого года.

«Стоит отметить, что есть и возвраты перечисленных денежных средств из кредитных учреждений, их чуть более 2 тысяч. Основная причина возврата выплаты обратно в Пенсионный фонд – это неправильно указанные реквизиты кредитного учреждения. Например, фамилия, имя и отчество заявителя и того, на чье имя открыт счет не совпадают либо указанный расчетный счет принадлежит не заявителю, либо счет закрыт. Еще одна из часто допускаемых ошибок, когда заявители указывают транзитный или кредитный счет, а также виртуальные кошельки», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР.Всех до кого не дошли средства ПФР информирует с помощью SМS-сообщений и просит направить уточненный номер счета в вотсап на номер +7(920)500-93-63. Кроме того, заявители могут самостоятельно представить реквизиты банковского счета в клиентскую службу Пенсионного фонда. После получения правильных реквизитов – средства будут сразу же перечислены на счет заявителя.Прием заявлений на единовременную выплату открыт с 15 июля и продлится до 1 ноября этого года. Получить 10 тысяч рублей могут российские семьи с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать образование в школе.