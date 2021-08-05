Происшествия

сегодня, 09:23

«Лада Гранта» наехала на 9-летнего мальчика во дворе жилого дома

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#авария #ДТП
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«Лада Гранта» наехала на 9-летнего мальчика во дворе жилого дома

За сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 августа в Долгоруковском районе на полевой дороге вблизи села Долгуша 53-летний водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся. Мужчину доставили в больницу. Причиной ДТП стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В Липецке во дворе одного из домов по улице Замятина 33-летний водитель «Лады Гранты» наехал на 9-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. 

Водители должны помнить, что во время летних каникул дети и подростки больше времени находятся на улице, поэтому за рулем необходимо соблюдать предельную осторожность. Родители в свою очередь должны постоянно напоминать своим детям правила дорожной безопасности.

4 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3363 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 67.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2991 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Володя

43 минуты назад
Пацанчикам плевать на детей,главное музон погромче и тапок в пол
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ну тупыееее

49 минут назад
Летом дома на улице, зимой в школе на улице - один фиг, всегда на дорогах. Лучше бы молчали.
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