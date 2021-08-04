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В России могут ввести налог на мясо

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#мясо #налог

В России может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2121", что политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо, - передает ТАСС.

"Нам казалось, что углеродный налог - это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо", - пояснил эксперт.

По его словам, климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

Проектно-образовательный форум "Архипелаг 2121" для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходит в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. В нем принимают участие основатели стартапов, студенты вузов и представители регионов. По итогам они представят проект развития России на ближайшие 100 лет.
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#мясо #налог

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