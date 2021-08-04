Происшествия

37 минут назад

Липчанин оказал сопротивление полицейским при штурме нарколаборатории

756
#нарколаборатория #наркотики
1
Липчанин оказал сопротивление полицейским при штурме нарколаборатории

Но находящегося «под кайфом» липчанина и его «коллегу» быстро скрутили.

Неподалеку от подмосковного Димитрова полицейские нагрянули в дом, в котором, по сведениям правоохранителей, располагалась нарколаборатория. Так и вышло, в доме на территории садоводческого товарищества с символическим названием «Борьба» у деревни Цилеево, находилась нарколаборатория по производству мефедрона.

Как пишет издание «ФАН», двое находившихся в дому мужчин оказали полицейским активное сопротивление. Но учитывая то, что оба находились «под кайфом», полицейские из борьбы вышли победителями. В доме они нашли полтора килограмма наркотиков и оборудование для их производства.

«Лаборантами»  оказались 26-летние жители Липецка и Санкт-Петербурга. Липчанин ране уже привлекался к уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков. 

Оба задержанных помещены в следственный изолятор.  В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если вина задержанных будет доказана в суд им грозит вплоть до пожизненного заключения. 

756
#нарколаборатория #наркотики
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В лифте многоэтажки сожгли медицинский бинт
#пожар
5
В лифте многоэтажки сожгли медицинский бинт

сегодня, 15:07

Происшествия
Будет жить! Семилетнего мальчика перевели из реанимации в обычную больничную палату
#падение с высоты #дети
21
Будет жить! Семилетнего мальчика перевели из реанимации в обычную больничную палату

сегодня, 11:54

Происшествия
Пензяка обманули на 1,5 млн рублей в Ельце
#мошенничество
9
Пензяка обманули на 1,5 млн рублей в Ельце

сегодня, 10:39

Происшествия
Две пенсионерки лишились сбережений в попытке снять порчу
#мошенничество
6
Две пенсионерки лишились сбережений в попытке снять порчу

сегодня, 09:43

Происшествия
В Липецке погиб мотоциклист
#авария #ДТП
11
В Липецке погиб мотоциклист

сегодня, 09:31

Происшествия
«Перед вами стоит совершенно невиновный человек - я, Козин Александр Сергеевич»
#апелляция #Козин #мошенничество
73
«Перед вами стоит совершенно невиновный человек - я, Козин Александр Сергеевич»

вчера, 18:08

Происшествия