Происшествия
37 минут назад
Липчанин оказал сопротивление полицейским при штурме нарколаборатории
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Но находящегося «под кайфом» липчанина и его «коллегу» быстро скрутили.
Неподалеку от подмосковного Димитрова полицейские нагрянули в дом, в котором, по сведениям правоохранителей, располагалась нарколаборатория. Так и вышло, в доме на территории садоводческого товарищества с символическим названием «Борьба» у деревни Цилеево, находилась нарколаборатория по производству мефедрона.
Как пишет издание «ФАН», двое находившихся в дому мужчин оказали полицейским активное сопротивление. Но учитывая то, что оба находились «под кайфом», полицейские из борьбы вышли победителями. В доме они нашли полтора килограмма наркотиков и оборудование для их производства.
«Лаборантами» оказались 26-летние жители Липецка и Санкт-Петербурга. Липчанин ране уже привлекался к уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков.
Оба задержанных помещены в следственный изолятор. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если вина задержанных будет доказана в суд им грозит вплоть до пожизненного заключения.
Как пишет издание «ФАН», двое находившихся в дому мужчин оказали полицейским активное сопротивление. Но учитывая то, что оба находились «под кайфом», полицейские из борьбы вышли победителями. В доме они нашли полтора килограмма наркотиков и оборудование для их производства.
«Лаборантами» оказались 26-летние жители Липецка и Санкт-Петербурга. Липчанин ране уже привлекался к уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков.
Оба задержанных помещены в следственный изолятор. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Если вина задержанных будет доказана в суд им грозит вплоть до пожизненного заключения.
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