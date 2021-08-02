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37 минут назад

Объявленного в розыск экс-президента Киргизии доставили в Бишкек

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#Киргизия #Аскар Акаев

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, объявленный в розыск, был доставлен в Бишкек.

Экс-президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек, сейчас с ним проводятся следственные действия, - передает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Ранее Акаев был объявлен в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками он обвиняется в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации соглашения в 2003 году.

Следствие дало юридическую оценку всем лицам, причастным к коррупции при реализации проекта в период президентства Аскара Акаева.

"Одновременно с этим ГКНБ вел активную работу, направленную на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления на территорию республики", — говорится в релизе ведомства.

2 августа экс-президент Киргизии прибыл в Бишкек. Сейчас он находится в ГКНБ, где проводятся следственные действия с его участием.

Кроме Аскара Акаева, в розыск в начале июля был объявлен экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, - пишет "Ъ". Помимо этого, фигурантами дела стали бывшие премьер-министры Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, а также брат бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков и младший сын Бакиева — Максим Бакиев.

Аскар Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год, был отстранен от должности в результате переворота и находился в Москве. Максим Бакиев также был свергнут в ходе революции, впоследствии суд заочно приговорил его к пожизненному заключению. Сейчас он находится в Белоруссии. Киргизия неоднократно требовала его экстрадиции, однако Минск отвечал отказом.
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#Киргизия #Аскар Акаев

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