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В Турции пропал российский турист
В Стамбуле пропал 20-летний житель Санкт-Петербурга.
Полиция разыскивает 20-летнего россиянина, который пропал в Стамбуле пять дней назад, - сообщил РИА Новости владелец отеля Метин Джошкун.
Ранее турецкие СМИ сообщили об исчезновении Макара Рагина 28 июля. Он приехал в город 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Вещи и документы россиянина остались в гостинице.
Парень собирался на Принцевы острова.
"После того, как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня. Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что расстроен из-за случившегося и очень надеюсь, что парень найдется", — объяснил владелец гостиницы.
По его словам, полиции передали данные о пребывании россиянина в гостинице, в том числе записи с камер видеонаблюдения.
Российские дипломаты направили запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать содействие в розыске 20-летнего россиянина, пропавшего в Стамбуле 5 дней назад., - рассказали ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле.
"О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина. Сейчас находимся в контакте с родителями, предоставляем им актуальную информацию. Также находимся по этому вопросу в контакте с правоохранительными органами, которые занимаются его розыском", - отметили в генконсульстве.
Генконсульство поддерживает связь с правоохранительными органами, которые занимаются розыском 20-летнего молодого человека, а также предоставляют его родителям всю актуальную информацию.
Позднее отец пропавшего студента из Петербурга Федор Рагин сообщил, что полиция могла задержать его сына во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами.
"Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта", — объяснил он.
Сейчас семья пропавшего вместе с российскими дипломатами проверяет миграционные центры.
Ранее турецкие СМИ сообщили об исчезновении Макара Рагина 28 июля. Он приехал в город 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Вещи и документы россиянина остались в гостинице.
Парень собирался на Принцевы острова.
"После того, как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня. Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что расстроен из-за случившегося и очень надеюсь, что парень найдется", — объяснил владелец гостиницы.
По его словам, полиции передали данные о пребывании россиянина в гостинице, в том числе записи с камер видеонаблюдения.
Российские дипломаты направили запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать содействие в розыске 20-летнего россиянина, пропавшего в Стамбуле 5 дней назад., - рассказали ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле.
"О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина. Сейчас находимся в контакте с родителями, предоставляем им актуальную информацию. Также находимся по этому вопросу в контакте с правоохранительными органами, которые занимаются его розыском", - отметили в генконсульстве.
Генконсульство поддерживает связь с правоохранительными органами, которые занимаются розыском 20-летнего молодого человека, а также предоставляют его родителям всю актуальную информацию.
Позднее отец пропавшего студента из Петербурга Федор Рагин сообщил, что полиция могла задержать его сына во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами.
"Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится. Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта", — объяснил он.
Сейчас семья пропавшего вместе с российскими дипломатами проверяет миграционные центры.