Знаете ли вы, что Липецкая область - родина самозваного императора

GOROD48 продолжает публикации под тегом # знаете ли вы, посвящённых удивительным явлениям, редким и загадочным памятникам, истории Липецка и области. Сегодня мы расскажем о крестьянине Лебедянского уезда, который объявил себя императором Петром III и даже отправился в поход на Санкт-Петербург.





Путь немца на российский престол



Век Петра III был недолог. Правил Россией он всего полгода. Внук Петра Великого, рожденный его дочерью Анной от голштинского герцога Карла Фридриха стал наследником российского престола по велению российской императрицы Елизаветы Петровны, его родной тетки. Будучи еще и племянником шведского короля Карла XII он имел право и на шведский престол, но судьба распорядилась иначе. Карл Петер Ульрих, так звали будущего Петра III, воспитывался отцом герцогом Карлом Фридрихом (мать Карла Петера Ульриха умерла, простудившись на празднике по случаю рождения сына) в спартанских, полувоенных условиях. А в 11 лет он стал круглым сиротой. После смерти отца его воспитанием занимался двоюродный дядя - будущий король Швеции Адольф Фредерик, и в подростковом возрасте Карл Петер уже стал «предметом интриг» российского, германского и шведского дворов. В России в тот момент царствовала Анна Ионовна, ненавидящая бедного ребенка Карла Петера, как возможного претендента на русский престол. Когда ему было 13 лет, Швеция начала войну с Россией. Одной из целей Швеции являлось защита прав на престол Елизаветы Петровны, но дочь Петра Великого справилась и без шведов, воцарившись на российском престоле в том же, 1741 году. И тогда же императрица Елизавета распорядилась привезти из Европы племянника, чтобы закрепить престолонаследие по линии отца.



В Россию юного Карла Петера Шлезвиг-Голштейн-Готторпского вывозили доверенные лица Елизаветы под чужими именем. Прибыл Карл Петер Ульрих в Петербург аккурат к коронации Елизаветы. И прямо с дороги будущий император и императрица отправились в Москву, на коронацию. Елизавета стала опекуном и воспитателем сироты-герцога. Осенью того же года лютеранина Карла Петера Ульриха крестили в православие и он стал Петром Федоровичем. Во время крещения Елизавета Петровна объявила его наследником престола и великим князем.



Спустя три года, в 1745 году 17-летнего Петра Федоровича женили на его троюродной сестре принцессе Екатерине Алексеевне, урождённой Софии Фредерике Августе Ангальт – Цербстской, будущей императрице Екатерине Великой. Брак их был странным: по некоторым данным, супружеских отношений между ними не было до начала 50-х годов XVIII века. Лишь в 1754 году Екатерина родила будущего императора Павла I. Рождение ребенка не сблизило Петра и Екатерину, и пара жила свободно. У Петра было множество фавориток, у Екатерины – фаворитов.



Император несбывшихся народных чаяний







После смерти Елизаветы Петровны Петр взошел на российский престол. Править он планировал подражая своему деду – Петру Великому. Но, как отмечают историки, на деле правил противоречиво, с одной стороны распустил тайную канцелярию, начал либерализацию экономики, издал указ о сохранении лесов как важнейшего богатства страны, запретил под угрозой пожизненной каторги помещикам убивать своих крестьян. С другой стороны, демонстрировал чуждость ко всему русскому, усилил крепостничество, наделив помещиков правом своевольно переселять принадлежавших им крестьян из одного уезда в другой, воздвигнув серьёзные бюрократические ограничения по переходу крепостных крестьян в купеческое сословие. В преобразовании страны по западному образцу покусился, так сказать, на святое – задумал реформировать православие. В это время шла Семилетняя война, Петр Федорович, вчерашний Карл Петер Ульрих заключил мир с Пруссией и вернул Фридриху II Восточную Пруссию, одно из главных российских завоеваний семилетней войны.



Но реформаторский противоречивый зуд Петра III остановила его жена. Последней каплей стала передача Восточной Пруссии Фридриху II. Во время торжественного обеда в Петергофе Петр III при всем окружении громогласно обозвал Екатерину дурой, которая отказалась пить стоя после тоста мужа. В тот же день он отдал приказ арестовать жену. Заговор против непонятного герцога, ставшего императором, достиг апогея. Первой взбунтовалась гвардия, Екатерина с графом Орловым из Петергофа помчалась в Петербург, где наутро, ей как уже самодержице Российской присягнули гвардия, Синод, Сенат и население. При этом гвардия направилась в Петергоф. Поняв, что дела плохи Петр бежал в Кронштадт, под защиту флота, но Кронштадт уже присягнул Екатерине. Павший духом император отправился в Ораниенбаум где написал манифест об отречении от престола. На следующий день Петра арестовали и направили под конвоем в Ропшу, где через неделю он умер, якобы от перепоя. До сих пор историки ведут споры, умер ли Петр III естественной смертью или его убил, например, граф Орлов.







После смерти императора в народе появился устойчивый слух, что Петр III готовил волю для крестьян. А затем и другой слух о том, что Петр Федорович жив и скрылся до поры до времени и вот-вот появится, чтобы сместить жену и дать волю народу. И самозванцы-государи начали появляться с завидной частотой.



Лебедянский император



До наших дней дошло более мене точное количество людей объявивших себя императором Петров Федоровичем – 40. Кого только не было среди самозванцев, даже армянин и малоросс-украинец объявляли себя Петром III. Самым известным из самозванцев стал Емельян Пугачев, который, назвавшись Петром Федоровичем собрал армию из тысяч крестьян и казаков и инородцев. Но все же первым самозванцем был уроженец села Грязновка Лебедянского уезда, в то время Воронежской губернии, Гаврила Кремнёв. По словам краеведа Николая Селезнева, сейчас именно этого села Грязновка уже не существует. Оно располагалось на территории нынешнего Лев-Толстовского района, и жители этого села еще в давние времена переселились в соседнее Красное Колычево, которого тоже уже не существует. Хорошо известно нынешнее село Грязновка Лебедянского района, но Гаврила Кремнев к нему отношение не имеет, да и образована нынешняя Грязновка в 1835 году. Но как бы то ни было, Гаврила Крёмнев, как говорится – наш, местный, земляк. В 1765 году он объявил себя императором Петром Федоровичем и начал собирать армию для похода на Петербург.



Как это было, опираясь на архивные документы, описал воронежский писатель и краевед Олег Сухачевский в



По данным Олега Сухачевского, Гаврила Кремнёв предположительно родился в 1730 году, служил в Орле, в ландмилиции (земское ополчение). Прослужив 12 лет, летом 1765 года он сбежал. По пути в Козлов (сейчас Мичуринск) Гаврила Кремнев познакомился с двумя крестьянами, которым представился капитаном Богомоловым (одет он был в форму ландмилиции), и сумел уговорить их сбежать от помещика. Капитану Богомолову крестьяне поверили и потому, что тот рассказал им, об указе с которым послан: «в курении вина запрещения и подушным деньгам и рекрутам сбора не будет на 12 лет».



Воронежская газета «Коммуна» писала, что сбежал Кремнёв с двумя сослуживцами, и под Липецком к ним присоединились еще несколько человек. «Коммуна» уточняет место, где это произошло - близ города Романов, то есть, нынешнего села Ленино. Далее ватага отправилась в Усманский район. По Сухачевскому, они побывали еще в Сокольском уезде, где также провели агитацию. Затем капитан Богомолов по секрету сообщил своим спутникам, что он никто иной, как выживший государь Петр Фёдорович, и едет с инспекцией по селам, проверять как живут его подданные. И называть себя он с тех пор велел – «надежей-государем».



В селе Приваловка Усманского уезда Кремнёв также объявил себя крестьянам государем-императором, пообещал освободить из тюрем всех колодников и попросил подводы для «царского выезда». Крестьяне подводы ему дали и на них он со своими соратниками отправился в Коротоякский уезд Воронежской губернии, где в селе Новосолдатское его ждало первое массовое признание. Там «государь» привел местных жителей к присяге, позволив им целовать ему руки и ноги. В селе даже нашлись те, кто узнали в нем императора Петра. Местный священник Лев Евдокимов вспомнил, что когда служил при дворе в Петербурге певчим, видел императора и даже носил его на руках, когда тот был маленьким. Узнал его и крестьянин Осип Федюнин, рассказав односельчанам историю поездки к отцу, служившему гайдуком в Петербурге. Так что сомнений у жителей Новосолдатского не было.



Первых своих знакомцев, с которыми сошелся по пути в Козлов Кремнев объявил генералами – одного Румянцевым, другого Пушкиным. Настоящие Румянцев и Пушкин были не последними людьми в империи, так что все выглядело правдоподобно. Этот же сценарий спустя годы разыграет и донской казак Емельян Пугачев.



После Новосолдатского Гаврила с соратниками объехали ряд сел Коротоякского и Костенского уездов, обещая на 12 лет отменить рекрутский набор, заменить подушную подать символическим оброком, и разрешить варить вино четыре раза в год по четыре ведра.



Многие крестьяне самозванцу верили, присягали, целуя руки и ноги «государю» и примыкали к его армии.



Сведения о самозванце и его армии дошли до костёнского воеводы, тот бросил на поимку самозванца гусаров, но в деревне Оськино 200 однодворцев (потомки служилых людей, имевшие право владеть землей и крестьянами) с дубинами разогнали войско воеводы.



Гаврила Кремнёв собирался набрать побольше однодворцев, заявиться в Воронеж, и послать в Санкт-Петербург и Москву гонцов с вестью о том, что явился государь Петр III, а затем заявить права на престол.



Побыл Гаврила самодержцем, Гаврила бит был за «прогон»



Версии дальнейших событий разнятся. Воронежские источники сообщают, что поход Гаврилы закончился в Россоши, где воронежский губернатор изловил самозванца. Россошь, где стоял Кремнев с ватагой, окружил отряд капитана Уварова и всех «гвардейцев» лже-государя вместе с ним самим взяли.



Издание



Впрочем, хоть в Россоши, хоть в Лебедяни, все для Гаврилы закончилось плачевно. Но не так трагически, как для Емельяна Пугачева, которому отрубили голову. Императрица над Гаврилой откровенно посмеялась, несмотря на требование приближенных колесовать Кремнева и попа Евдокимова. Но какой спрос с лебедянского милиционера-дезертира, который на белом глазу признался следствию, что объявил себя императором по пьяной лавочке.



«Преступление это произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства и невежества. Попам указать, что поститься надобно не только в еде, но и в питии», - начертала Екатерина вместо смертного приговора.



В качестве наказания велено было Гаврилу и его соратников провезти по селам, в которых они побывали и прилюдно там их пороть. Кремнева с товарищами пороли, приговаривая: ««Не садись, дурак, не в свои сани! А коли пьешь, так язык прикусывай!». После экзекуций Гавриле Кремнёву на лбу выжгли две буквы – «Б» и «С», что означало «бунтовщик» и «самозванец» и сослали на вечные работы в Нерчинск, где его следы и затерялись.



Фото:



После смерти императора Петра III - мужа Екатерины Великой, появились 40 самозванцев выдававших себя за Петра Федоровича. Самым грозным из них стал Емельян Пугачев. Но первым, объявившим себя выжившим Петром III, был наш земляк, уроженец Лебедянского уезда – Гаврила Кремнёв. Ему даже удалось собрать небольшую крестьянскую армию, с которой он намеревался пойти сначала на Воронеж, а затем на Москву и Петербург, чтобы заявить права на престол. Планы эти не удались. Впрочем, однодворцу-солдату Гавриле повезло куда больше чем Пугачеву.Век Петра III был недолог. Правил Россией он всего полгода. Внук Петра Великого, рожденный его дочерью Анной от голштинского герцога Карла Фридриха стал наследником российского престола по велению российской императрицы Елизаветы Петровны, его родной тетки. Будучи еще и племянником шведского короля Карла XII он имел право и на шведский престол, но судьба распорядилась иначе. Карл Петер Ульрих, так звали будущего Петра III, воспитывался отцом герцогом Карлом Фридрихом (мать Карла Петера Ульриха умерла, простудившись на празднике по случаю рождения сына) в спартанских, полувоенных условиях. А в 11 лет он стал круглым сиротой. После смерти отца его воспитанием занимался двоюродный дядя - будущий король Швеции Адольф Фредерик, и в подростковом возрасте Карл Петер уже стал «предметом интриг» российского, германского и шведского дворов. В России в тот момент царствовала Анна Ионовна, ненавидящая бедного ребенка Карла Петера, как возможного претендента на русский престол. Когда ему было 13 лет, Швеция начала войну с Россией. Одной из целей Швеции являлось защита прав на престол Елизаветы Петровны, но дочь Петра Великого справилась и без шведов, воцарившись на российском престоле в том же, 1741 году. И тогда же императрица Елизавета распорядилась привезти из Европы племянника, чтобы закрепить престолонаследие по линии отца.В Россию юного Карла Петера Шлезвиг-Голштейн-Готторпского вывозили доверенные лица Елизаветы под чужими именем. Прибыл Карл Петер Ульрих в Петербург аккурат к коронации Елизаветы. И прямо с дороги будущий император и императрица отправились в Москву, на коронацию. Елизавета стала опекуном и воспитателем сироты-герцога. Осенью того же года лютеранина Карла Петера Ульриха крестили в православие и он стал Петром Федоровичем. Во время крещения Елизавета Петровна объявила его наследником престола и великим князем.Спустя три года, в 1745 году 17-летнего Петра Федоровича женили на его троюродной сестре принцессе Екатерине Алексеевне, урождённой Софии Фредерике Августе Ангальт – Цербстской, будущей императрице Екатерине Великой. Брак их был странным: по некоторым данным, супружеских отношений между ними не было до начала 50-х годов XVIII века. Лишь в 1754 году Екатерина родила будущего императора Павла I. Рождение ребенка не сблизило Петра и Екатерину, и пара жила свободно. У Петра было множество фавориток, у Екатерины – фаворитов.После смерти Елизаветы Петровны Петр взошел на российский престол. Править он планировал подражая своему деду – Петру Великому. Но, как отмечают историки, на деле правил противоречиво, с одной стороны распустил тайную канцелярию, начал либерализацию экономики, издал указ о сохранении лесов как важнейшего богатства страны, запретил под угрозой пожизненной каторги помещикам убивать своих крестьян. С другой стороны, демонстрировал чуждость ко всему русскому, усилил крепостничество, наделив помещиков правом своевольно переселять принадлежавших им крестьян из одного уезда в другой, воздвигнув серьёзные бюрократические ограничения по переходу крепостных крестьян в купеческое сословие. В преобразовании страны по западному образцу покусился, так сказать, на святое – задумал реформировать православие. В это время шла Семилетняя война, Петр Федорович, вчерашний Карл Петер Ульрих заключил мир с Пруссией и вернул Фридриху II Восточную Пруссию, одно из главных российских завоеваний семилетней войны.Но реформаторский противоречивый зуд Петра III остановила его жена. Последней каплей стала передача Восточной Пруссии Фридриху II. Во время торжественного обеда в Петергофе Петр III при всем окружении громогласно обозвал Екатерину дурой, которая отказалась пить стоя после тоста мужа. В тот же день он отдал приказ арестовать жену. Заговор против непонятного герцога, ставшего императором, достиг апогея. Первой взбунтовалась гвардия, Екатерина с графом Орловым из Петергофа помчалась в Петербург, где наутро, ей как уже самодержице Российской присягнули гвардия, Синод, Сенат и население. При этом гвардия направилась в Петергоф. Поняв, что дела плохи Петр бежал в Кронштадт, под защиту флота, но Кронштадт уже присягнул Екатерине. Павший духом император отправился в Ораниенбаум где написал манифест об отречении от престола. На следующий день Петра арестовали и направили под конвоем в Ропшу, где через неделю он умер, якобы от перепоя. До сих пор историки ведут споры, умер ли Петр III естественной смертью или его убил, например, граф Орлов.После смерти императора в народе появился устойчивый слух, что Петр III готовил волю для крестьян. А затем и другой слух о том, что Петр Федорович жив и скрылся до поры до времени и вот-вот появится, чтобы сместить жену и дать волю народу. И самозванцы-государи начали появляться с завидной частотой.До наших дней дошло более мене точное количество людей объявивших себя императором Петров Федоровичем – 40. Кого только не было среди самозванцев, даже армянин и малоросс-украинец объявляли себя Петром III. Самым известным из самозванцев стал Емельян Пугачев, который, назвавшись Петром Федоровичем собрал армию из тысяч крестьян и казаков и инородцев. Но все же первым самозванцем был уроженец села Грязновка Лебедянского уезда, в то время Воронежской губернии, Гаврила Кремнёв. По словам краеведа Николая Селезнева, сейчас именно этого села Грязновка уже не существует. Оно располагалось на территории нынешнего Лев-Толстовского района, и жители этого села еще в давние времена переселились в соседнее Красное Колычево, которого тоже уже не существует. Хорошо известно нынешнее село Грязновка Лебедянского района, но Гаврила Кремнев к нему отношение не имеет, да и образована нынешняя Грязновка в 1835 году. Но как бы то ни было, Гаврила Крёмнев, как говорится – наш, местный, земляк. В 1765 году он объявил себя императором Петром Федоровичем и начал собирать армию для похода на Петербург.Как это было, опираясь на архивные документы, описал воронежский писатель и краевед Олег Сухачевский в материале «Воронежские самозванцы» Много статей о Гавриле Кремнёве опубликовано в воронежской прессе . Данные о нем местами разнятся, но «генеральная линия» во всех публикациях совпадает.По данным Олега Сухачевского, Гаврила Кремнёв предположительно родился в 1730 году, служил в Орле, в ландмилиции (земское ополчение). Прослужив 12 лет, летом 1765 года он сбежал. По пути в Козлов (сейчас Мичуринск) Гаврила Кремнев познакомился с двумя крестьянами, которым представился капитаном Богомоловым (одет он был в форму ландмилиции), и сумел уговорить их сбежать от помещика. Капитану Богомолову крестьяне поверили и потому, что тот рассказал им, об указе с которым послан: «в курении вина запрещения и подушным деньгам и рекрутам сбора не будет на 12 лет».Воронежская газета «Коммуна» писала, что сбежал Кремнёв с двумя сослуживцами, и под Липецком к ним присоединились еще несколько человек. «Коммуна» уточняет место, где это произошло - близ города Романов, то есть, нынешнего села Ленино. Далее ватага отправилась в Усманский район. По Сухачевскому, они побывали еще в Сокольском уезде, где также провели агитацию. Затем капитан Богомолов по секрету сообщил своим спутникам, что он никто иной, как выживший государь Петр Фёдорович, и едет с инспекцией по селам, проверять как живут его подданные. И называть себя он с тех пор велел – «надежей-государем».В селе Приваловка Усманского уезда Кремнёв также объявил себя крестьянам государем-императором, пообещал освободить из тюрем всех колодников и попросил подводы для «царского выезда». Крестьяне подводы ему дали и на них он со своими соратниками отправился в Коротоякский уезд Воронежской губернии, где в селе Новосолдатское его ждало первое массовое признание. Там «государь» привел местных жителей к присяге, позволив им целовать ему руки и ноги. В селе даже нашлись те, кто узнали в нем императора Петра. Местный священник Лев Евдокимов вспомнил, что когда служил при дворе в Петербурге певчим, видел императора и даже носил его на руках, когда тот был маленьким. Узнал его и крестьянин Осип Федюнин, рассказав односельчанам историю поездки к отцу, служившему гайдуком в Петербурге. Так что сомнений у жителей Новосолдатского не было.Первых своих знакомцев, с которыми сошелся по пути в Козлов Кремнев объявил генералами – одного Румянцевым, другого Пушкиным. Настоящие Румянцев и Пушкин были не последними людьми в империи, так что все выглядело правдоподобно. Этот же сценарий спустя годы разыграет и донской казак Емельян Пугачев.После Новосолдатского Гаврила с соратниками объехали ряд сел Коротоякского и Костенского уездов, обещая на 12 лет отменить рекрутский набор, заменить подушную подать символическим оброком, и разрешить варить вино четыре раза в год по четыре ведра.Многие крестьяне самозванцу верили, присягали, целуя руки и ноги «государю» и примыкали к его армии.Сведения о самозванце и его армии дошли до костёнского воеводы, тот бросил на поимку самозванца гусаров, но в деревне Оськино 200 однодворцев (потомки служилых людей, имевшие право владеть землей и крестьянами) с дубинами разогнали войско воеводы.Гаврила Кремнёв собирался набрать побольше однодворцев, заявиться в Воронеж, и послать в Санкт-Петербург и Москву гонцов с вестью о том, что явился государь Петр III, а затем заявить права на престол.Версии дальнейших событий разнятся. Воронежские источники сообщают, что поход Гаврилы закончился в Россоши, где воронежский губернатор изловил самозванца. Россошь, где стоял Кремнев с ватагой, окружил отряд капитана Уварова и всех «гвардейцев» лже-государя вместе с ним самим взяли.Издание Аm-world.ru сообщает , что Гаврилу Кремнёва поймали в Лебедяни: «В декабре 1765 года Лебедянь готовилась встречать императора. Доподлинно стало известно, что Петр Федорович вместе с верными ему людьми из крестьян направляется в Воронеж из соседней деревни Оськино, а поскольку Лебедянь лежит на пути, то он обязательно почтит ее своим присутствием. Уже были заготовлены хоругви и иконы, а звонарь дежурил на колокольне, чтобы, едва завидев войско императора, начать бить в колокола… Но вышло все иначе. Ранним утром горожане приметили у дома воеводы чужого коня, на седле которого красовался двуглавый орел. Стало быть, государев человек к воеводе прибыл. А по какому вопросу? Слухи, один невероятнее другого, расползались по маленькому городку со скоростью света — и вскоре рядом с жилищем военачальника собралась вся Лебедянь. Даже поп Тимофей прибежал, от которого, собственно, и стало известно о грядущем явлении императора (а его в свою очередь известил коллега — поп Лев Евдокимов из Оськино). Лебедянский воевода Мельгунов, казалось, только этого и ждал. Он появился на крыльце красный от злости и волнения и прочесал взглядом собравшуюся толпу. Завидев попа Тимофея, весь передернулся, громогласно заявил: «Вы-то, батюшка, мне и нужны!» — и, схватив священника за шиворот, затащил его в дом. Пересуды было вспыхнули с новой силой. Но спустя считаные минуты поп Тимофей с выпученными глазами выскочил от воеводы: на его щеке красовался красный след от руки. Всклокоченный, он опрометью бросился через весь город к церкви. И скоро над Лебедянью зазвонили-таки колокола — только не торжественно, а тревожно…»Впрочем, хоть в Россоши, хоть в Лебедяни, все для Гаврилы закончилось плачевно. Но не так трагически, как для Емельяна Пугачева, которому отрубили голову. Императрица над Гаврилой откровенно посмеялась, несмотря на требование приближенных колесовать Кремнева и попа Евдокимова. Но какой спрос с лебедянского милиционера-дезертира, который на белом глазу признался следствию, что объявил себя императором по пьяной лавочке.«Преступление это произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства и невежества. Попам указать, что поститься надобно не только в еде, но и в питии», - начертала Екатерина вместо смертного приговора.В качестве наказания велено было Гаврилу и его соратников провезти по селам, в которых они побывали и прилюдно там их пороть. Кремнева с товарищами пороли, приговаривая: ««Не садись, дурак, не в свои сани! А коли пьешь, так язык прикусывай!». После экзекуций Гавриле Кремнёву на лбу выжгли две буквы – «Б» и «С», что означало «бунтовщик» и «самозванец» и сослали на вечные работы в Нерчинск, где его следы и затерялись.Фото: twitter.com/KremlinMuseums