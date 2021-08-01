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25 минут назад
В России разрешили добычу краснокнижных животных
В России разрешили добычу животных, занесенных в Красную книгу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России, это будет возможно «в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира».
Речь идет о федеральных законах от 22.12.2020 № 455-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. <…> Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира", - рассказали в министерстве.
Поправки к двум законодательным актам вступают в силу с 1 августа. Также добыча редких животных возможна с целью осуществления их мониторинга, регулирования численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека. Охота к исключительным случаям не относится, подчеркнули в ведомстве.
"В этот перечень исключительных случаев охота не входит. <…> Запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, сохраняется", - подчеркнули в Минприроды.
Разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор.
Речь идет о федеральных законах от 22.12.2020 № 455-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"Данным документом исключается положение, запрещающее осуществление любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и (или) в красные книги субъектов РФ. <…> Указанными правилами добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается только в исключительных случаях в целях сохранения объектов животного мира", - рассказали в министерстве.
Поправки к двум законодательным актам вступают в силу с 1 августа. Также добыча редких животных возможна с целью осуществления их мониторинга, регулирования численности, охраны здоровья населения или устранения угрозы для жизни человека. Охота к исключительным случаям не относится, подчеркнули в ведомстве.
"В этот перечень исключительных случаев охота не входит. <…> Запрет на хозяйственное использование, включая охоту, на животных, занесенных в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ, сохраняется", - подчеркнули в Минприроды.
Разрешение на добычу редких животных будет выдавать Росприроднадзор.