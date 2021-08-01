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Отдых россиян в Египте оказался под угрозой

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Массовый отдых россиян в Египте оказался под угрозой из-за проблем с чартерными рейсами: из девяти авиаперевозчиков разрешение на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получил только один. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

«Допуск к полетам в Хургаду и Шарм запросили девять перевозчиков с вылетами из 39 российских городов, но получил только один, с вылетом из Москвы. И этот перевозчик работает только с одним туроператором — самым крупным в РФ», — рассказали изданию в столичной турфирме.

Так, из-за малого числа рейсов многие россияне не смогут попасть на отдых в ближайшем будущем. Помимо российского перевозчика, 10 рейсов в неделю может осуществлять египетский перевозчик. Всего за месяц оба перевозчика смогут доставить на египетские курорты лишь около 30 000 россиян.

Но отечественная туриндустрия так просто сдаваться не собирается: ее представители уже направили письмо Мишустину, в котором обосновывают свою просьбу о расширении полетных программ из РФ в Египет, а также о возобновлении чартерного авиасообщения с египетскими курортами из разных российских регионов.
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