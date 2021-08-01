Налоговый вычет за фитнес и ограничение звуковой рекламы – законы, которые вступают в силу с 1 августа

Изменения в правилах ОСАГО облегчат жизнь водителей, новый налоговый вычет позволит вернуть деньги за оздоровительные занятия спортом, россияне смогут получить второй дальневосточный гектар, на зданиях и сооружениях запретят использовать звуковую рекламу – GOROD48 представляет основные изменения законодательства, которые вступают в силу в августе.

Налоговый вычет на занятия спортом



С 1 августа вступает в силу закон о «спортивном» налоговом вычете. Этот новый социальный вычет позволит вернуть часть расходов на занятия спортом за себя и несовершеннолетних детей. Правда, он коснется только тех доходов, что будут получены, начиная с 2022 года. Новый вычет, согласно поправкам в Налоговый кодекс, будут предоставлять исходя из фактических затрат налогоплательщика на физкультурные услуги. Правда, он идет в общий зачет с другими социальными вычетами: на лечение, обучение и так далее. Их совокупный лимит составляет 120 тысяч рублей в год. Это значит, что если ваши совокупные расходы составили больше 120 тысяч рублей, то вернуть вы сможете максимум 15 600 рублей, если расходы не превысили 120 тысяч рублей, то возврат будет составлять 13 % от фактических затрат. Так, если затраты на лечение, обучение превысили 120 тысяч рублей, сэкономить на занятиях спортом не получится. Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, за которые можно будет получить вычет, а также список спортивных учреждений (включая индивидуальных предпринимателей), оказывающих такие услуги, разработают Правительство совместно с Минспортом.



Второй дальневосточный гектар



С 1 августа участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный участок. Воспользоваться правом на дополнительный «гектар» (площадь участка по выбору человека может быть меньше гектара) разрешается лишь однократно. Подать заявление может один человек, выбрав любую свободную территорию, либо группа людей, которая может оформить коллективную заявку на общую площадь до 10 гектаров, при этом на каждого члена такой группы должно приходиться не более 1 гектара.



Изменения в законах об охоте и животном мире



С августа будут внесены изменения в законы об охоте и о животном мире. Теперь главы регионов смогут сами определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и другие условия после согласования с Минприроды. В случаях, если численность вида непрерывно снижается в течение трех лет, и это привело к уменьшению популяции на 50% и более - будет установлен запрет на охоту. Также вводится положение о государственном кадастре животного мира. Эти поправки должны устранить дублирующие нормы и выявленные противоречия в практике правоприменения законодательства – например, в части порядка установления ограничений охоты.



Учреждениям культуры перенесли срок уплаты налога на прибыль



В августе начинают действовать сразу несколько налоговых изменений. Так, для организаций культуры перенесли срок уплаты налога на прибыль. Речь идет о библиотеках, архивах, музеях и прочих объектах. Они должны будут оплатить налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта 2022-го. Также эти организации освобождаются от авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020-й и 2021-й.



Физлица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг, субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг.



Регионы получат право установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.



Договор ОСАГО «отвязали» от прохождения техосмотра



С 22 августа вступает в силу закон, который освобождает российских автовладельцев от необходимости предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о своевременном прохождении техосмотра - собственникам транспортного средства для заключения договора обязательного страхования больше не нужно предоставлять диагностическую карту, свидетельствующую о прохождении техосмотра. О необходимости «разорвать» обязательную «связку» - оформление полиса ОСАГО и предоставление в этот момент водителем диагностической карты с подтверждением своевременного прохождения ТО - ранее просили Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).



Иностранных страховщиков оштрафуют за отказы и навязанные услуги



С 22 августа вступят в силу поправки об ответственности иностранных страховщиков — за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора иностранные организации, которые занимаются страховой деятельностью на территории РФ через созданные в соответствии со страховым законодательством филиалы, будут отвечать наравне с отечественными компаниями. Таким образом, закон расширяет перечень субъектов административного правонарушения, предусмотренный статьёй 15.34.1 КоАП, чтобы защитить права потребителей страховых услуг и избежать регуляторного арбитража.



Временные удостоверения для лиц без гражданства



Для лиц без гражданства, которые находятся на территории России, вводятся временные удостоверения личности сроком на 10 лет. Владелец этого документа в течение недели должен встать на учет по месту пребывания. Закон нужен для того, чтобы урегулировать правовой статус лиц без гражданства, которые длительное время находятся на территории России и не имеют документа, удостоверяющего личность. Новое положение устраняет пробел в законодательстве – когда существует специальная процедура установления личности иностранца или лица без гражданства, не имеющего действительного документа. Но, в то же время нашим миграционным законодательством не был предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в РФ, выдаваемый после установления его личности. Теперь обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов. В случае получения иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране документ будет аннулирован, а его обладатель должен покинуть Россию в течение 15 дней.



Звуковую рекламу ограничат



С 25 августа запрещается использование стационарного звукотехнического оборудования для распространения рекламы на улицах. Имеется в виду оборудование, расположенное на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах – теперь его нельзя будет здесь монтировать. Это сделано для того, чтобы уберечь граждан от назойливой рекламы. Федеральным законодателям предложение об ограничении звуковой рекламы поступило из астраханской областной думы: по мнению авторов, больше всех страдают жильцы домов, расположенных рядом с торговыми площадками. Ведь им приходится неоднократно слушать одни и те же рекламные сообщения. И хоть уровень шума не нарушает действующие санитарные нормы, но, как отмечалось в пояснительной записке, «непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность».



Обязанности нотариусов расширят



С 25 августа начнут работать поправки, которые расширяют обязанности нотариусов. Так, нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица или ИП, должен будет направить заявление и другие необходимые документы в регистрирующий орган. Это должно быть сделано в тот же день, в рамках одного нотариального действия с заверением подписи. Причем свидетельствование подписи и направление документов в ФНС России будет считаться единым нотариальным действием. В иных случаях нотариус может передать документы в регистрирующий орган по просьбе заявителя.



Иностранцам упростят выдачу визы



Иностранные туристы смогут получить российскую визу на полгода. С 25 августа для получения обычной туристической визы для въезда в Россию иностранцам будет достаточно подтвердить факт брони номера в отеле или ином средстве размещения. Для этого необходимо будет забронировать жилье в РФ из единого перечня гостиниц либо предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном реестре. До указанной даты такой упрощенный порядок получения визы на срок до шести месяцев был доступен иностранным туристам при наличии у них подтверждения о приеме организациями, сведения о которых содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.



