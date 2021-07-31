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сегодня, 12:02
Водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав
Минздрав сможет автоматически отправлять в МВД справки о здоровье водителей
Российских водителей, у которых выявили серьезные заболевания, автоматически лишат прав, об этом говорится в проекте поправок к закону «О безопасности дорожного движения», пишет «Коммерсантъ».
Поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.
Согласно нормативному акту, водители могут больше не предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья - за них это сделает Минздрав. Таким образом, при обнаружении серьезного заболевания на плановом медосмотре об этом станет известно в другом ведомстве. Пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту, а действие водительских прав автоматически приостановится на это время.
В случае неподтверждения диагноза при повторном обследовании, ГИБДД получит электронное заключение. Оно позволит восстановить водителя в правах. Если заболевание все же найдут, автомобилисту предложат оформить новое удостоверение с отметкой о болезни. В случае, когда медики запретят водить машину, права будут аннулированы.
Срок вступления в силу правил в новом законопроекте перенесен на 1 марта 2022 года.
Поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, в которой будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена и получения водительского удостоверения.
Согласно нормативному акту, водители могут больше не предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья - за них это сделает Минздрав. Таким образом, при обнаружении серьезного заболевания на плановом медосмотре об этом станет известно в другом ведомстве. Пациента направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту, а действие водительских прав автоматически приостановится на это время.
В случае неподтверждения диагноза при повторном обследовании, ГИБДД получит электронное заключение. Оно позволит восстановить водителя в правах. Если заболевание все же найдут, автомобилисту предложат оформить новое удостоверение с отметкой о болезни. В случае, когда медики запретят водить машину, права будут аннулированы.
Срок вступления в силу правил в новом законопроекте перенесен на 1 марта 2022 года.