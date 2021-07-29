В мире

сегодня, 14:30

Посла Молдавии отозвали из России для консультаций

123
#Молдавия #Россия

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.

Министерство иностранных дел Молдавии отозвало в Кишинёв главу молдавского диппредставительства в России Владимира Головатюка на неопределённый срок.

"В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинёв посла Владимира Головатюка на неопределённый период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения", - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэль Водэ.

В министерстве заявили, что воздерживаются от комментирования информации, появившейся в молдавских СМИ, о якобы причастности Головатюка к скандалу сексуального характера, - пишет портал Deschide.md.

По данным молдавских СМИ, Головатюк оказался замешан в скандале сексуального характера.

Инцидент с участием посла и одной из сотрудниц дипмиссии в Москве произошел три недели назад. Женщина заявила, что посол под вымышленным предлогом пригласил ее в свою квартиру, где все и произошло. Она также отметила, что получила психологическую травму и нуждается в помощи врача, - пишет портал Enews.md.

Владимир Головатюк был назначен на должность посла в Москве в декабре 2020 года. Его предшественник Андрей Негуца покинул Россию из-за скандала с контрабандой анаболических стероидов, - пишет "Говорит Москва".
123
#Молдавия #Россия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Международный суд обязал РФ выплатить 5 млрд долларов экс-структуре ЮКОСа
#Суд #ЮКОС
Международный суд обязал РФ выплатить 5 млрд долларов экс-структуре ЮКОСа

сегодня, 11:48

В мире
На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения
#землетрясение #цунами #Аляска
На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения

сегодня, 10:30

В мире
Минздрав Болгарии заявил о гибели 10 тыс. человек из-за ошибки при вакцинации
#коронавирус #прививка #вакцинация
Минздрав Болгарии заявил о гибели 10 тыс. человек из-за ошибки при вакцинации

сегодня, 09:46

В мире
Российские пловцы выиграли серебряную медаль ОИ в Токио в эстафете 4х200 метров кролем
#Олимпиада в Токио #плавание
Российские пловцы выиграли серебряную медаль ОИ в Токио в эстафете 4х200 метров кролем

вчера, 11:39

В мире
Президент США обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы-2022
#Байден #выборы #Путин
Президент США обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы-2022

вчера, 11:12

В мире
Трое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном
#Армения #Азербайджан #бой
Трое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном

вчера, 10:01

В мире