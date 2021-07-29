сегодня, 14:30
Посла Молдавии отозвали из России для консультаций
Посол Молдавии в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии.
"В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинёв посла Владимира Головатюка на неопределённый период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения", - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэль Водэ.
В министерстве заявили, что воздерживаются от комментирования информации, появившейся в молдавских СМИ, о якобы причастности Головатюка к скандалу сексуального характера, - пишет портал Deschide.md.
По данным молдавских СМИ, Головатюк оказался замешан в скандале сексуального характера.
Инцидент с участием посла и одной из сотрудниц дипмиссии в Москве произошел три недели назад. Женщина заявила, что посол под вымышленным предлогом пригласил ее в свою квартиру, где все и произошло. Она также отметила, что получила психологическую травму и нуждается в помощи врача, - пишет портал Enews.md.
Владимир Головатюк был назначен на должность посла в Москве в декабре 2020 года. Его предшественник Андрей Негуца покинул Россию из-за скандала с контрабандой анаболических стероидов, - пишет "Говорит Москва".