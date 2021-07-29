В Орле осужден липчанин, убивший охранника предприятия

Убийство произошло в апреле этого года в деревне Дубки Ливенского района Орловской области.

Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, следствием и судом установлено, что 5 апреля 2021 года 43-летний житель Липецкой области, находясь на территории сторожевого помещения одного из предприятий в деревне Дубки, распивал спиртные напитки в компании с 45-летним охранником этого предприятии.



- В ходе распития спиртного он поссорился с потерпевшим, и в ходе ссоры нанес ему два ранения ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в орловском региональном управлении СКР.



