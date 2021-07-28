В России

13 минут назад

В России назвали самые экономически устойчивые субъекты

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Лидером социально-экономической устойчивости стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Уверенное второе место заняла Чукотка. А вот третье поделили сразу три региона: Москва, НАО и Сахалинская область. Также в первую десятку вошли Магаданская область, ХМАО, Мурманская область и Якутия (раздели шестое место), Санкт-Петербург, Коми, Красноярский край и Тюменская область. 

Рейтинг социально-экономической устойчивости регионов за первый квартал этого года Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) подготовил на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Согласно его тексту, исследование базируется на четырех самостоятельных рейтингах, а также сводном интегральном, в том числе на данных о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношении этих сумм к общей численности населения субъекта. 

Как сообщают «Известия», всего в рейтинге было выделено 30 позиций, однако часть из них поделили сразу несколько регионов, из-за чего в исследование попали более 40 субъектов. Так, во вторую десятку устойчивых вошли Тюменская, Московская, Иркутская области, Камчатский край, Ленинградская и Кемеровская области, Хабаровский край, Татарстан, Свердловская, Калужская, Томская области, Карелия, Вологодская и Амурская области. 

Замыкают исследование Архангельская область, Хакасия, Челябинская область, Приморский край, Белгородская область, Пермский край, Тульская область, Забайкальский край, Омская область, Астраханская, Новосибирская, Самарская, Липецкая области. 
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