Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 29 июля. Сегодня в Липецке будет жарко и облачно. Липчан ждут на прививки в торговых центрах. В четверг завершается прием возражений на благоустройство района кольца Трубного завода. Вечером можно посетить бесплатное занятие в театральной студии, пройти велоквест или сходить в кино.

Погода



В Липецке в четверг облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем будет от +29 до +31 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.



День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 6 градусов тепла.



Дороги



На кольце площади Танкистов из-за высокой концентрации ДТП установят новые светофоры на каждом примыкании дорог к развязке. Автоматические регулировщики уже смонтированы, но пока горят жёлтым мигающим сигналом. Уже на следующей неделе светофоры планируют включить. Пока проводят их пусконаладку и замеряют потоки транспорта, для этого сюда установили четыре детектора.



ЛипецкЯндекс.Карты



Разминка от профессионалов



Вот так начинают свои тренировки юные гимнастки. А вам слабо?





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка на шоппинге



В четверг мобильные пункты вакцинации будут работать в «Радуга» (с 14:00 до 18:00), «Москва» (с 14:00 до 16:00), в ТЦ «Европа» (с 11:00 до 15:00), ТЦ «Ривьера» (с 13:00 до 17:00) и ТЦ «Ноябрьский» (с 10:00 до 14:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.



Будущее кольца Трубного завода



29 июля департамент градостроительства и архитектуры завершает прием замечаний на проект благоустройства зоны у кольца Трубного завода. Там выявили полтора десятка проблем, но всем нашли решение. К примеру, проектировщики предлагают снести незаконно установленные ларьки, демонтировать кирпичный магазин в сквере и заброшенный бетонный забор. Также разработали схемы пешеходных и транспортных путей с добавлением новых маршрутов для снижения заторов в часы-пик и комфортного передвижения пешеходов. Претензии принимают на почту







Бесплатная помощь



Сегодня в приемной региональной Общественной палаты (Крайняя,7) будут давать бесплатные юридические консультации. Советы экспертов могут получить, в том числе, обманутые вкладчики кредитных потребительских кооперативов, беременные и молодые мамы. Справки по телефону 27-00-39.



Ваше мнение



29 июля в Липецке завершается важный опрос. Липчан последние две недели спрашивали о том, какие образовательные, медицинские и социальные, а также услуги по содействию занятости им необходимы, насколько жители удовлетворены объемом и качеством тех услуг, которые им доступны. Результаты опроса используют, в том числе, для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики.



Искусство стирает границы



Всем юным липчанам предлагают принять участие в акции «Дружим городами» (0+) и познакомить ребят из Донецка с нашими детскими писателями и их самыми интересными книжками. А для этого нужно нарисовать иллюстрацию к книжке липецкого писателя и прислать заявку на участие и отсканированную творческую работу на электронную почту



Театральный этикет



Сегодня вечером артист Максим Заврин будет проводить занятие театральной студии (16+) в областной научной библиотеке. В программе занятий – общение на аудиторию и театральный этикет. Начало в 18:00. Вход свободный.



Игра в парке



Сегодня в Нижнем парке планируют провести велоквест. Игра начнется вечером и продлится около часа. На интересный турнир записались порядка десяти команд. Квест начнется от памятника Петру Великому.



Премьеры недели



В четверг липецкие кинотеатры обновляют расписание сеансов. На этой неделе состоится премьера шести лет и показы хита 90-х годов - «Основного инстинкта» с Шэрон Стоун. Расскажем о трех новинках проката.



«Круиз по джунглям» (12+). Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое согласно преданиям южноамериканских индейских племён обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утончённый брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.





«Красотка на взводе» (18+). Вышибала Линди плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьёт её током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы.





«За гранью жизни» (18+): Брюс Уиллис в роли отставного офицера, прячущего блондинку от преступных копов. Фотограф Шеннон Мэтерс невольно становится свидетелем сделки с наркотиками, во время которой полицейские убивают неизвестного. Она успевает сделать несколько снимков, но её засекают. Шеннон удаётся бежать, но преступные копы идут за ней по пятам. Егерь Джек Харрис, офицер полиции в отставке, помогает ей укрыться от преследования, но можно ли доверять ему?



В Липецке в четверг облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Температура днем будет от +29 до +31 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 6 градусов тепла.На кольце площади Танкистов из-за высокой концентрации ДТП установят новые светофоры на каждом примыкании дорог к развязке. Автоматические регулировщики уже смонтированы, но пока горят жёлтым мигающим сигналом. Уже на следующей неделе светофоры планируют включить. Пока проводят их пусконаладку и замеряют потоки транспорта, для этого сюда установили четыре детектора.Вот так начинают свои тренировки юные гимнастки. А вам слабо?Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В четверг мобильные пункты вакцинации будут работать в «Радуга» (с 14:00 до 18:00), «Москва» (с 14:00 до 16:00), в ТЦ «Европа» (с 11:00 до 15:00), ТЦ «Ривьера» (с 13:00 до 17:00) и ТЦ «Ноябрьский» (с 10:00 до 14:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.29 июля департамент градостроительства и архитектуры завершает прием замечаний на проект благоустройства зоны у кольца Трубного завода. Там выявили полтора десятка проблем, но всем нашли решение. К примеру, проектировщики предлагают снести незаконно установленные ларьки, демонтировать кирпичный магазин в сквере и заброшенный бетонный забор. Также разработали схемы пешеходных и транспортных путей с добавлением новых маршрутов для снижения заторов в часы-пик и комфортного передвижения пешеходов. Претензии принимают на почту proekt@lipetskcity.ru Сегодня в приемной региональной Общественной палаты (Крайняя,7) будут давать бесплатные юридические консультации. Советы экспертов могут получить, в том числе, обманутые вкладчики кредитных потребительских кооперативов, беременные и молодые мамы. Справки по телефону 27-00-39.29 июля в Липецке завершается важный опрос. Липчан последние две недели спрашивали о том, какие образовательные, медицинские и социальные, а также услуги по содействию занятости им необходимы, насколько жители удовлетворены объемом и качеством тех услуг, которые им доступны. Результаты опроса используют, в том числе, для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики.Всем юным липчанам предлагают принять участие в акции «Дружим городами» (0+) и познакомить ребят из Донецка с нашими детскими писателями и их самыми интересными книжками. А для этого нужно нарисовать иллюстрацию к книжке липецкого писателя и прислать заявку на участие и отсканированную творческую работу на электронную почту sitelodb@lib48.ru Сегодня вечером артист Максим Заврин будет проводить занятие театральной студии (16+) в областной научной библиотеке. В программе занятий – общение на аудиторию и театральный этикет. Начало в 18:00. Вход свободный.Сегодня в Нижнем парке планируют провести велоквест. Игра начнется вечером и продлится около часа. На интересный турнир записались порядка десяти команд. Квест начнется от памятника Петру Великому.В четверг липецкие кинотеатры обновляют расписание сеансов. На этой неделе состоится премьера шести лет и показы хита 90-х годов - «Основного инстинкта» с Шэрон Стоун. Расскажем о трех новинках проката.«Круиз по джунглям» (12+). Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое согласно преданиям южноамериканских индейских племён обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут её утончённый брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.«Красотка на взводе» (18+). Вышибала Линди плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьёт её током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы.«За гранью жизни» (18+): Брюс Уиллис в роли отставного офицера, прячущего блондинку от преступных копов. Фотограф Шеннон Мэтерс невольно становится свидетелем сделки с наркотиками, во время которой полицейские убивают неизвестного. Она успевает сделать несколько снимков, но её засекают. Шеннон удаётся бежать, но преступные копы идут за ней по пятам. Егерь Джек Харрис, офицер полиции в отставке, помогает ей укрыться от преследования, но можно ли доверять ему?