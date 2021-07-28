В России
54 минуты назад
В России резко подорожает кофе
В августе россиян ожидает подорожание кофе.
Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10–12%. В основном из-за аномального падения температуры после почти годовой засухи в Бразилии, где год к году урожай зерен может сократиться на 30%. Цены на кофейные зерна на мировом рынке уже обновили максимум с 2014 года, - пишет "Ъ".
В сети магазинов "Верный" уточнили, что контрагенты ссылаются на удорожание сырья на 70% из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии, который может сократиться на 30% по сравнению с прошлым годом.
В "Ленте" подтвердили, что поставщики кофе говорят о повышении цен в пределах 10%, пока уведомления находятся на рассмотрении. Об этом же говорит источник в другой крупной сети. По его словам, помимо роста стоимости сырья поставщики ссылаются на подорожание упаковки и логистики.
Кроме того, пандемия COVID-19 привела к нехватке обслуживающего персонала, а логистические сложности создали задержки в разгрузке, - рассказывает гендиректор ГК Uvenco (управляет в том числе кофейными автоматами) Арвидас Алутис. В результате в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти вдвое, - поясняет он.
Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40–50%
"Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна", - пояснили в одной из сети кофеен.
Одной из причин подорожания кофе называется внутриполитический кризис в Колумбии, которая также является крупным экспортером кофейных зерен.
Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия уверен, что текущий тренд может сохраниться на 5-7 лет. Но на фоне падения доходов россиян все участники цепочки поставок будут искать способы снизить издержки, - отмечает он. "Цены в экономсегменте, где потребитель всегда выбирает самый бюджетный вариант, вырастут минимально, переработчики кофе постараются переложить часть этих издержек на покупателей среднего и премиального сегментов", - добавил эксперт.
В сети магазинов "Верный" уточнили, что контрагенты ссылаются на удорожание сырья на 70% из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии, который может сократиться на 30% по сравнению с прошлым годом.
В "Ленте" подтвердили, что поставщики кофе говорят о повышении цен в пределах 10%, пока уведомления находятся на рассмотрении. Об этом же говорит источник в другой крупной сети. По его словам, помимо роста стоимости сырья поставщики ссылаются на подорожание упаковки и логистики.
Кроме того, пандемия COVID-19 привела к нехватке обслуживающего персонала, а логистические сложности создали задержки в разгрузке, - рассказывает гендиректор ГК Uvenco (управляет в том числе кофейными автоматами) Арвидас Алутис. В результате в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти вдвое, - поясняет он.
Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40–50%
"Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна", - пояснили в одной из сети кофеен.
Одной из причин подорожания кофе называется внутриполитический кризис в Колумбии, которая также является крупным экспортером кофейных зерен.
Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия уверен, что текущий тренд может сохраниться на 5-7 лет. Но на фоне падения доходов россиян все участники цепочки поставок будут искать способы снизить издержки, - отмечает он. "Цены в экономсегменте, где потребитель всегда выбирает самый бюджетный вариант, вырастут минимально, переработчики кофе постараются переложить часть этих издержек на покупателей среднего и премиального сегментов", - добавил эксперт.