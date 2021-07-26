Липчанка вступила в соперничество с самой известной спортсменкой олимпийской сборной России

Кристина Королёва помогла Марии Ласицкене провести «разведку боем» перед Олимпиадой.



Липчанка Кристина Королёва стала главной соперницей трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене на турнире «Путь к Олимпу», который прошёл в выходные на столичном стадионе «Спорт-Гераклион».«Перцу» противостоянию добавлял тот факт, что на днях Ласицкене уезжает в Токио на Олимпиаду. Для знаменитой спортсменки это был заключительный предолимпийский старт.Долгое время Королёва была единственной, кто пытался составить конкуренцию москвичке. Кристина с первых попыток брала все высоты до 190 см, а затем с третьей попытки прыгнула на 192.Будущей участнице Олимпийских Игр было зазорно проигрывать, поэтому Ласицкене взяла отметку в 194 см. Но Королёва и здесь пыталась её настичь, трижды штурмуя этот рубеж, но, увы, безуспешно.Ласицкене же заявила высоту в 198 см, но тоже не использовала ни одну из попыток. В итоге Мария стала победительницей – 194 см, Кристина заняла второе место – 192, ставшая третьей Наталья Спиридонова из Пскова существенно отстала – 184 см.Добавим, что олимпийские соревнования по прыжкам в высоту у женщин стартуют 5 августа, финал – 7 августа.И ещё один любопытный факт. Согласно опросу ВЦИОМ, 97 процентов россиян перед стартом Игр не знали имени ни одного (!) члена олимпийской сборной из России. Самой же популярной среди действующих спортсменов России стала именно Мария Ласицкене, которую вспомнил 1 процент опрощенных.Мария Ласицкене – первая в мире представительница прыжков в высоту, которой удалось три раза победить на чемпионатах мира – в 2015, 2017 и 2019 годах. Также на счету спортсменки две победы на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018), два золота чемпионатов Европы в помещении (2015, 2019), две победы на Всемирных военных играх (2015, 2019).