Общество
сегодня, 08:38
Стало известно, кто будет кормить учеников в 26 школах Липецка
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В департаменте образования администрации Липецка сообщили результаты торгов на организацию питания.
За первый лот стоимостью около 33 миллионов рублей боролись четыре компании, ещё две не были допущены до торгов из-за несоответствия требованиям закупки. По результатам аукциона учеников школ № 2, 6, 35, 42, 63, 66 и 78 будет кормить «Столичная кулинарная компания» (Москва). Также московское предприятие выиграло аукцион на 31 миллион рублей и организацию питания в школах № 1, 4, 7, 11, 33, 37, 54.
Ульяновская компания «МобилСвязь» получила тендер на 19 миллионов рублей и должна будет обеспечивать питанием школы № 2, 10, 25, 31, 38, 62.
Лот на 19,5 миллионов рублей включает организацию питания в школах № 40,46,47, 49, 50 и 52. Из шести претендовавших на заключение муниципального контракта компаний победителем стало липецкое предприятие «Альфа».
— Качество закупаемых продуктов и готовых блюд должно быть на высоком уровне, так как от этого напрямую зависит здоровье наших детей. Поэтому мы будем держать на контроле работу каждого из исполнителей, — отмечает председатель департамента образования Светлана Бедрова.
В пресс-службе мэрии отметили, что определение победителя первого аукциона пришлось приостановить в результате жалобы московской компании «Мастер Провиант». Комиссия УФАС по результатам рассмотрения жалобы признала, что основания для отклонения заявки заявителя не было. Организаторам торгов выдано предписание об устранении нарушения путём отмены итогового протокола и повторного рассмотрения заявок.
Ульяновская компания «МобилСвязь» получила тендер на 19 миллионов рублей и должна будет обеспечивать питанием школы № 2, 10, 25, 31, 38, 62.
Лот на 19,5 миллионов рублей включает организацию питания в школах № 40,46,47, 49, 50 и 52. Из шести претендовавших на заключение муниципального контракта компаний победителем стало липецкое предприятие «Альфа».
— Качество закупаемых продуктов и готовых блюд должно быть на высоком уровне, так как от этого напрямую зависит здоровье наших детей. Поэтому мы будем держать на контроле работу каждого из исполнителей, — отмечает председатель департамента образования Светлана Бедрова.
В пресс-службе мэрии отметили, что определение победителя первого аукциона пришлось приостановить в результате жалобы московской компании «Мастер Провиант». Комиссия УФАС по результатам рассмотрения жалобы признала, что основания для отклонения заявки заявителя не было. Организаторам торгов выдано предписание об устранении нарушения путём отмены итогового протокола и повторного рассмотрения заявок.
5 645
Ну и запросы у москвичей
гость
Гость
Очень интересно.
гость