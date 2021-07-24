Общество

сегодня, 08:38

Стало известно, кто будет кормить учеников в 26 школах Липецка

5 645
#школьное питание
Стало известно, кто будет кормить учеников в 26 школах Липецка

В департаменте образования администрации Липецка сообщили результаты торгов на организацию питания.

За первый лот стоимостью около 33 миллионов рублей боролись четыре компании, ещё две не были допущены до торгов из-за несоответствия требованиям закупки. По результатам аукциона учеников школ № 2, 6, 35, 42, 63, 66 и 78 будет кормить «Столичная кулинарная компания» (Москва). Также московское предприятие выиграло аукцион на 31 миллион рублей и организацию питания в школах № 1, 4, 7, 11, 33, 37, 54.  

Ульяновская компания «МобилСвязь» получила тендер на 19 миллионов рублей и должна будет обеспечивать питанием школы № 2, 10, 25, 31, 38, 62.

Лот на 19,5 миллионов рублей включает организацию питания в школах № 40,46,47, 49, 50 и 52. Из шести претендовавших на заключение муниципального контракта компаний победителем стало липецкое предприятие «Альфа».

— Качество закупаемых продуктов и готовых блюд должно быть на высоком уровне, так как от этого напрямую зависит здоровье наших детей. Поэтому мы будем держать на контроле работу каждого из исполнителей, — отмечает председатель департамента образования Светлана Бедрова.

В пресс-службе мэрии отметили, что определение победителя первого аукциона пришлось приостановить в результате жалобы московской компании «Мастер Провиант». Комиссия УФАС по результатам рассмотрения жалобы признала, что основания для отклонения заявки заявителя не было. Организаторам торгов выдано предписание об устранении нарушения путём отмены итогового протокола и повторного рассмотрения заявок.
5 645
#школьное питание

Комментарии (5)

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Ну и запросы у москвичей

20 минут назад
Что-то не понятно ; первый лот на 33 миллионов где 7 школ и кормить будут москвичи второй аукцион 31 миллион тоже москвичи. А наши и Ульяновская компания по 6 школ и по 19 миллионов. Что у москвичей ресторанной питание?
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гость

21 минуту назад
Гость, ты не из Липецка ,поэтому не знаешь ,что в Липецке полно школ где готовят сами .
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Гость

33 минуты назад
А местную систему питания школьников развалили!:)))
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Очень интересно.

53 минуты назад
А 2 школу две компании будут кормить? И Московская и ульяновская? Статьи перед публикацией не перечитывание?
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гость

сегодня, 08:52
Дело Шамаевой цветет и пахнет .Была работником образования ,стала торгашкой .
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