Мошенники обманули женщину на покупке дома

Вместо получения задатка продавец лишилась денег с карточки.

В полицию Ельца обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Ранее женщина разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже дома.



- 15 июля на её абонентский номер позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что готов приобрести дом, указанный в объявлении. В ходе телефонного разговора они договорились о том, что звонивший внесёт залог в размере 40 000 рублей за покупку, а женщина в свою очередь уберёт информацию с интернет-сайта о продаже дома. Затем покупатель объяснил потерпевшей, что для перевода денежных средств на её банковскую карту ей необходимо вставить карту в банкомат и выполнить некоторые банковские операции, что ельчанка и сделала. Однако вместо зачисления денег с её личного счёта было списано 5 500 рублей, а попытки связаться с собеседником и сообщить о снятии указанной суммы оказались безуспешными, - сообщает ОМВД России по Ельцу.



Сейчас полицейские устанавливают детали произошедшего, необходимые для возбуждения уголовного дела.