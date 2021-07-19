Коронавирус
30 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 252 новых случая COVID-19, 9 человек умерли
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Для сравнения 19 июля 2020 года был зарегистрирован 21 случай.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 252 новых случая коронавируса, 9 человек умерли, 64 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 36 795 случаев COVID-19, выздоровели 32 114 человек, умерли 1034 человека.
В России за сутки выявлены 24 633 случая COVID-19, выздоровели 18 764 человека, умерли — 719 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 5 982 766 случаев COVID-19, выздоровели 5 359 995 человек, умерли — 149 138 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 36 795 случаев COVID-19, выздоровели 32 114 человек, умерли 1034 человека.
В России за сутки выявлены 24 633 случая COVID-19, выздоровели 18 764 человека, умерли — 719 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 5 982 766 случаев COVID-19, выздоровели 5 359 995 человек, умерли — 149 138 человек.
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