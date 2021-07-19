Коронавирус

30 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 252 новых случая COVID-19, 9 человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 252 новых случая COVID-19, 9 человек умерли

Для сравнения 19 июля 2020 года был зарегистрирован 21 случай.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 252 новых случая коронавируса, 9 человек умерли, 64 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 36 795 случаев COVID-19, выздоровели 32 114 человек, умерли 1034 человека.

В России за сутки выявлены 24 633 случая COVID-19, выздоровели 18 764 человека, умерли — 719 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 5 982 766 случаев COVID-19, выздоровели 5 359 995 человек, умерли — 149 138 человек.
10 796
#коронавирус
1

Комментарии (10)

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Иван

4 минуты назад
Понесло. А в чиновничьих кабинетах тишина. Наверняка обдумывают кого сделать козлом отпущения за такую ситуацию. Номер с масками и вакцинацией уже не тянет на основную причину такого всплеска.
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Виктор 2-28-14

5 минут назад
стопкоронавирус -тормоза отказали.....девятерым на выход ,снова сказали.....В белых халатах мимо ходили.......Ничего не искали и не находили.....В белых халатах, под полой с косой.....Её пропустили - вечный покой
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гость

7 минут назад
Во что фестивали делают !
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Игорь

10 минут назад
Нет никакого "ковида" и никто в него не верит.
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911

11 минут назад
Клубы и кафе, как работали , так и работают по ночам, а в выходные машину негде было ночью у Трибуны поставить, только на остановке... Спасибо за бдительность властям. В правильном направлении боретесь с коронавирусом.
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Липчанину

12 минут назад
Медики как всегда на своем месте, на высоте - отцы и матери прошедшего фестиваля!
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Гость

13 минут назад
Почему, да потому что открыли Тракторный((((
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Гость

15 минут назад
Липчанин, можно подумать, в других областях другие медики,везде лечение одинаковое. Врачи не Боги! А вот цифры по заболевшим разные.
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Почему

20 минут назад
такая высокая смертность?
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Липчанин

26 минут назад
Как всегда медики на высоте.
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