Происшествия

сегодня, 19:23

Огонь охватил квартиры в элитном доме

7 2343
#пожар
5
Огонь охватил квартиры в элитном доме

Загорелись комнаты на верхних этажах.

Сегодня вечером на 4 и 5 этаже элитного дома на улице Депутатской произошёл пожар. Огонь охватил квартиры, расположенные друг под другом.

На место происшествия прибыли пожарные. Им удалось локализовать возгорание. На этот момент данных о погибших или пострадавших нет.

Фото: vk.com
7 2343
#пожар
5

Комментарии (7)

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Липчанин у

15 минут назад
элита шашлык жарила
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Меня ранили в ногу

50 минут назад
Кто теперь им новые квартиры даст? Бомжи они теперь!!
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===

54 минуты назад
Перекопали все дворы по Депутатской, как еще пожарка умудрилась подъехать! Месяц уже ковыряются ...а сделанного не видно!
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А

56 минут назад
Сначала был взрыв, потом заполыхало. Горело три этажа
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Липчанин

58 минут назад
А в чем элитность этого дома из силикатного кирпича?
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Житель

сегодня, 19:34
Бандитские разборки
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С соседнего дома

сегодня, 19:30
Рвануло будь здоров, потом начался пожар сильный
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