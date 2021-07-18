Происшествия
сегодня, 19:23
Огонь охватил квартиры в элитном доме
Загорелись комнаты на верхних этажах.
Сегодня вечером на 4 и 5 этаже элитного дома на улице Депутатской произошёл пожар. Огонь охватил квартиры, расположенные друг под другом.
На место происшествия прибыли пожарные. Им удалось локализовать возгорание. На этот момент данных о погибших или пострадавших нет.
Фото: vk.com
На место происшествия прибыли пожарные. Им удалось локализовать возгорание. На этот момент данных о погибших или пострадавших нет.
Фото: vk.com
Липчанин у
Меня ранили в ногу
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А
Липчанин
Житель
С соседнего дома