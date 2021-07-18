Огонь охватил квартиры в элитном доме

Загорелись комнаты на верхних этажах.

Сегодня вечером на 4 и 5 этаже элитного дома на улице Депутатской произошёл пожар. Огонь охватил квартиры, расположенные друг под другом.



На место происшествия прибыли пожарные. Им удалось локализовать возгорание. На этот момент данных о погибших или пострадавших нет.



Фото: vk.com