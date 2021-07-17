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сегодня, 22:05

Второй день главных городских праздников завершился салютом

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Второй день главных городских праздников завершился салютом

Залпы фейерверка палили в небо Липецка из пяти точек города

Сегодня Липецк праздновал свой 318-й день рождения. В этом году, как и в прошлом из-за пандемии коронавирусной инфекции, празднование было скромным, малолюдным, многие мероприятия проходили в режиме онлайн, или без массового скопления людей.

Организаторы празднований даже специально не анонсировали места запуска в небо фейерверков, чтобы не собирать там много людей. Салют же запускали из пяти мест: с Зеленого острова, площади Петра, у дома Мастера на улице Ленина, площади Мира и у парка Победы. Так что салют можно было увидеть в разных частях города.
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Комментарии (8)

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Таксист

33 секунды назад
Ну ехал по ул. 8 марта вниз видел, наверное со стороны Ленина
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Билли Кид

20 минут назад
Про рок - фестиваль уже было?
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Изрядно ,

44 минуты назад
сказать не ложно ,смотреть без скуки можно!
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Красный перец чили

45 минут назад
Какой праздник , для вас праздник , а для народа ??? Праздники раньше были , а сейчас отмывание денег и откаты ...
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Вероника

47 минут назад
Бредятина. Зато рок фестиваль провели и с этого момента пошел рост заболевших. Двойные стандарты!!!!
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гость

48 минут назад
В пандемию и праздник не праздник. Когда-то были праздники...
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Житель

51 минуту назад
Как его можно было увидеть, если места не анонсировали. Спасибо Липецк.
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Котэ

сегодня, 22:11
Кушать всё равно нечего...
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