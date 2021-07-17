Второй день главных городских праздников завершился салютом

Залпы фейерверка палили в небо Липецка из пяти точек города

Сегодня Липецк праздновал свой 318-й день рождения. В этом году, как и в прошлом из-за пандемии коронавирусной инфекции, празднование было скромным, малолюдным, многие мероприятия проходили в режиме онлайн, или без массового скопления людей.



Организаторы празднований даже специально не анонсировали места запуска в небо фейерверков, чтобы не собирать там много людей. Салют же запускали из пяти мест: с Зеленого острова, площади Петра, у дома Мастера на улице Ленина, площади Мира и у парка Победы. Так что салют можно было увидеть в разных частях города.

