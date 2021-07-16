Липчанин взял «бронзу» и «серебро» в первенстве Европы по плаванию

Липецкое плавание, наконец, ждёт светлое будущее?





Липецкий пловец Вадим Клименищев завоевал две награды первенства Европы среди юниоров до 18 лет в Риме.Наш землякн, который лишь в конце августа отпразднует своё 18-летие, взял «бронзу» на дистанции 200 метров баттерфляем.В полуфинале Вадим показал лучший результат среди двух десятков участников – 1 минута 57,98 секунды. Но в финале Клименищев не справился с двумя братьями-близнецами из Польши Криштофом и Михалом Хмелевскими. Криштоф стал победителем главного заплыва - 1.56,29. Липчанин почти всю дистанцию шёл вторым, но на последних 50 метрах Михал Хмелевский сумел отыграть полусекундное отставание и в итоге приплыл к финишу вслед за братом – 1:57,09. Клименищев удостоился «бронзы», отстав на четыре десятые секунды - 1.57,49Ещё одну награду липчанин взял в составе сборной России в комбинированной эстафете 4Х400 метров.В этой дисциплине каждый из четырех спортсменов использует разный стиль плавания. Клименищев на 3-м этапе представлял свой коронный баттерфляй и вместе с Алексеем Ткачёвым (брасс), Георгием Глазуновым (на спине) и Владиславом Резниченко (вольный стиль) взял «серебро» - 3:39,30. Быстрее вновь оказались поляки - 3.37,46, а третье место заняла сборная Украины - 3.39,43.Вадим выступил и на других дистанциях баттерфляем, но в призёры больше не попал: 100 метров – 5-е место, 53,62 секунды; 50 метров – 24,72 секунды, 15-е место.Ученик Ольги Кумановской из липецкой ОК СШОР помог сборной России одержать победу в командном зачёте. На счету Россиян оказались 26 медалей, в том числе 11 «золотых», 9 «серебряных», 6 «бронзовых». На втором месте сборная Турции - 15 (7, 5, 3), третье заняла команда Польши - 12 (5, 3, 4).