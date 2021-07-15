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Грязинец заступился за отца и выстрелил его обидчику в ногу

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#огнестрельное ранение #
Грязинец заступился за отца и выстрелил его обидчику в ногу

Ему грозит уголовная ответственность.

В рамках надзора за деятельностью органов внутренних дел Грязинская межрайонная прокуратура выявила факт незаконного отказа гражданину в возбуждении уголовного дела. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в территориальный отдел полиции поступило сообщение о причинения гражданину  телесных повреждений.  Днем 29 апреля житель Грязей пришел в частный дом к знакомому на разговор, который перерос драку. Хозяин дома получил один удар в голову, а гость два и по лицу. На этом и разошлись. 

Спустя некоторое время в дом пришел сын гостя и выстрелил из травматического пистолета обидчику отца в ногу. Как он объяснил позже,  но хозяин дома и его родственники повели себя агрессивно, и с испуга он один раз выстрелил из травматического пистолета. Раненому оказали помощь в больнице, от претензий к стрелку он отказался.

Сотрудник полиции, который выяснял обстоятельства конфликта, в итоге вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как угрозы убийством не было, а пистолет стрелявший  хранил на законных основаниях.

- К моменту истечения процессуальных сроков по принятию решения не была готова судебно-медицинская экспертиза. Как только пришел ее результат, было принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть  до лишения свободы на срок до 2 лет.  Ход расследования взят прокуратурой под контроль, - сообщили в свою очередь в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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#огнестрельное ранение #

Комментарии (1)

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Афанасий

30 минут назад
За родных своих и в тюрьме посидишь Любой из нас за отца за мать....
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