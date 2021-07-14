В России

вчера, 15:24

В Воронежской области утонул 17-летний подросток

413
#несчастный случай на воде

Тело юноши удалось извлечь из воды спасателям спустя некоторое время.

Накануне днем компания местных подростков отдыхала у пруда, расположенного неподалеку от хутора Высокий Ольховатского района Воронежской области. Находившийся в водоеме 17-летний юноша внезапно скрылся с поверхности воды, в связи с чем его друзья на берегу стали проявлять беспокойство. После безуспешных попыток самостоятельно оказать помощь парню ребята сообщили о случившемся в службу спасения. Извлечь тело из воды удалось в ходе организованных совместно с сотрудниками МЧС поисковых мероприятий, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Воронежской области.

По факту гибели 17-летнего подростка в пруду следователями СК РФ по региону организована процессуальная проверка.

"Выехавшим на место следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказал и.о. руководителя Россошанского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Роман Роднев.
413
#несчастный случай на воде

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Аномальная жара в Европейской части России и холода в Сибири ожидаются на следующей неделе
#погода
Аномальная жара в Европейской части России и холода в Сибири ожидаются на следующей неделе

вчера, 16:34

В России
Пушков прокомментировал требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в России
#ЕСПЧ #однополые браки
Пушков прокомментировал требование ЕСПЧ узаконить однополые браки в России

вчера, 16:23

В России
Аналитики сообщили об ослаблении родительского контроля над гаджетами детей

вчера, 16:10

В России
#охотничье оружие
1
Власти намерены ужесточить требования для охотников

вчера, 16:08

В России
В Тамбовской области мужчина предстанет перед судом за убийство родной бабушки
#убийство
В Тамбовской области мужчина предстанет перед судом за убийство родной бабушки

вчера, 15:30

В России
В Иркутске мужчина с ребенком на руках угрожал выпрыгнуть с балкона многоэтажки
#заложник #ребенок #прыжок
В Иркутске мужчина с ребенком на руках угрожал выпрыгнуть с балкона многоэтажки

вчера, 14:16

В России