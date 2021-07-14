В России
вчера, 15:24
В Воронежской области утонул 17-летний подросток
Тело юноши удалось извлечь из воды спасателям спустя некоторое время.
Накануне днем компания местных подростков отдыхала у пруда, расположенного неподалеку от хутора Высокий Ольховатского района Воронежской области. Находившийся в водоеме 17-летний юноша внезапно скрылся с поверхности воды, в связи с чем его друзья на берегу стали проявлять беспокойство. После безуспешных попыток самостоятельно оказать помощь парню ребята сообщили о случившемся в службу спасения. Извлечь тело из воды удалось в ходе организованных совместно с сотрудниками МЧС поисковых мероприятий, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Воронежской области.
По факту гибели 17-летнего подростка в пруду следователями СК РФ по региону организована процессуальная проверка.
"Выехавшим на место следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказал и.о. руководителя Россошанского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Роман Роднев.
По факту гибели 17-летнего подростка в пруду следователями СК РФ по региону организована процессуальная проверка.
"Выехавшим на место следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказал и.о. руководителя Россошанского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Роман Роднев.