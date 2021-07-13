В мире
сегодня, 12:05
На Крите спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку
Греческий спасатель извлек из воды пожилую россиянку, которую уже спасал год назад на том же пляже.
Спасатель на Крите снова спас ту же пожилую россиянку, которая тонула там же год назад, - передает греческое общественное телевидение ERT.
"Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. 75-летняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году", - говорится в СМИ.
Сам спасатель был так удивлён, что сказал женщине: "Снова ты? Опять?", - передает телеканал.
Он в шутку назвал ее своим лучшим клиентом и попросил больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей, - передает РИА Новости.
"Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. 75-летняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году", - говорится в СМИ.
Сам спасатель был так удивлён, что сказал женщине: "Снова ты? Опять?", - передает телеканал.
Он в шутку назвал ее своим лучшим клиентом и попросил больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей, - передает РИА Новости.