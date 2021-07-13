В мире

сегодня, 12:05

На Крите спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку

192
#спасение #Крит #отдых

Греческий спасатель извлек из воды пожилую россиянку, которую уже спасал год назад на том же пляже.

Спасатель на Крите снова спас ту же пожилую россиянку, которая тонула там же год назад, - передает греческое общественное телевидение ERT.

"Спасатель Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. 75-летняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году", - говорится в СМИ.

Сам спасатель был так удивлён, что сказал женщине: "Снова ты? Опять?", - передает телеканал.

Он в шутку назвал ее своим лучшим клиентом и попросил больше не купаться в таких условиях без разрешения спасателей, - передает РИА Новости.
192
#спасение #Крит #отдых

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Египет принял 12 рейсов с российскими туристами за день
#Египет #отдых #туризм
Египет принял 12 рейсов с российскими туристами за день

53 минуты назад

В мире
На Кубе прошли акции протеста
#Куба #протест #акции
На Кубе прошли акции протеста

вчера, 15:46

В мире
В Египте рассказали о подробностях системы питания «все включено» в отелях
#отдых #туризм #Египет
В Египте рассказали о подробностях системы питания «все включено» в отелях

вчера, 14:29

В мире
Евросоюз проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии
#ЕС #Белоруссия #Литва
Евросоюз проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии

вчера, 13:54

В мире
ЕС продлил антироссийские экономические санкции еще на полгода
#санкции #ЕС
ЕС продлил антироссийские экономические санкции еще на полгода

вчера, 12:04

В мире
Макгрегор сломал ногу и проиграл Порье техническим нокаутом
#Макгрегор #Порье #спорт
Макгрегор сломал ногу и проиграл Порье техническим нокаутом

11.07.2021 12:13

В мире