Происшествия
54 минуты назад
Девять человек пострадали в столкновении «Лады» с автобусом
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ДТП произошло на трассе Липецк-Данков.
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Вчера около 17:00 в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобиль «Лада-Калина» под управлением 35-летнего мужчины и автобус, за рулём которого был 61-летний водитель.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадали оба водителя и семь пассажиров автобуса. С различными травмами их доставили в больницу.
Два человека госпитализированы, остальные после оказания помощи отпущены домой.
В Липецке днем в половине второго на улице 3 Сентября 35-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 9-летнего пешехода. Мальчика с травмами госпитализировали.
Всего за сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4069 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3700 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки. Так же было 16 механических ДТП, в которых не было пострадавших людей.
Видео - instagram.com/ammikhaylov
Два человека госпитализированы, остальные после оказания помощи отпущены домой.
В Липецке днем в половине второго на улице 3 Сентября 35-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 9-летнего пешехода. Мальчика с травмами госпитализировали.
Всего за сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4069 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3700 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки. Так же было 16 механических ДТП, в которых не было пострадавших людей.
Видео - instagram.com/ammikhaylov
1790