Происшествия

54 минуты назад

Девять человек пострадали в столкновении «Лады» с автобусом

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#ДТП
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ДТП произошло на трассе Липецк-Данков.

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Вчера около 17:00 в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобиль «Лада-Калина» под управлением 35-летнего мужчины и автобус, за рулём которого был 61-летний водитель. 

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадали оба водителя и семь пассажиров автобуса. С различными травмами их доставили в больницу.

Два человека госпитализированы, остальные после оказания помощи отпущены домой.

В Липецке днем в половине второго на улице 3 Сентября 35-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 9-летнего пешехода. Мальчика с травмами госпитализировали.

Всего за  сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4069 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 43. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3700 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки. Так же было 16 механических ДТП, в которых не было пострадавших людей.

Видео - instagram.com/ammikhaylov
 

1790
#ДТП
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