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Прокуратура заинтересовалась несданным к Дню Победы мемориалом

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Прокуратура заинтересовалась несданным к Дню Победы мемориалом

Мемориал на Сокольском кладбище, воздвигнутый в конце 60-х годов в память бойцов умерших в липецких госпиталях, реконструируется с февраля этого года. Подрядчик нарушил срок исполнения контракта: реконструкция должна была завершиться к 1 мая.

Прокуратура Правобережного района Липецка провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование современной городской среды города Липецка». Поводом для проверки стала не завершенная вовремя реконструкция мемориала на сокольском кладбище.

Реконструкцию, по контракту с МКУ «Управление строительства г. Липецка» почти на четыре миллиона рублей выполняет ИП Истомин С.А. 
- В установленный контрактом срок работы по муниципальному контракту не исполнены. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее подрядчик Сергей Истомин рассказал GOROD48, что сроки выполнения контракта сорваны из-за дождливой погоды. По его словам, осталось отшлифовать архитектурный бетон, вырезать фреску скорбящей матери, смонтировать плиты с фамилиями захороненных в братских могилах.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, городским управлением строительства подрядчику направлена претензия по поводу срыва сроков, кроме того, после завершении работы ему будут выставлен штраф за нарушение условий контракта.

- Размер штрафа и неустойка будут зависеть от количества дней просрочки, - уточнили в пресс-службе мэрии.
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Комментарии (4)

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О

33 минуты назад
А что вы на него накинулись, выигрывали бы сами.
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Константин

36 минут назад
Почему не учитываются погодные условия, они должны прописывается в контракте, теперь из-за погоды человек понесёт убытки,не правильно все это.
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Женя У

37 минут назад
Пусть прокурор из ельца " ребят" привезет...уж больно хорошо с подрядчиками разговаривают....а от ИП пусть к Руслан 1 едут а потом в администрацию
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а

49 минут назад
Прокуратура не желает поинтересоваться почему столь недобросовестный ИП каким то чудом выигрывает все тендеры на поставку малых архитектурных форм до 700 000 за штуку, питьевых фонтанчиков по 16 000 и прочей лабуды во все недострои города?
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