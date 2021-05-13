сегодня, 12:03
Прокуратура заинтересовалась несданным к Дню Победы мемориалом
Мемориал на Сокольском кладбище, воздвигнутый в конце 60-х годов в память бойцов умерших в липецких госпиталях, реконструируется с февраля этого года. Подрядчик нарушил срок исполнения контракта: реконструкция должна была завершиться к 1 мая.
Реконструкцию, по контракту с МКУ «Управление строительства г. Липецка» почти на четыре миллиона рублей выполняет ИП Истомин С.А.
- В установленный контрактом срок работы по муниципальному контракту не исполнены. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее подрядчик Сергей Истомин рассказал GOROD48, что сроки выполнения контракта сорваны из-за дождливой погоды. По его словам, осталось отшлифовать архитектурный бетон, вырезать фреску скорбящей матери, смонтировать плиты с фамилиями захороненных в братских могилах.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, городским управлением строительства подрядчику направлена претензия по поводу срыва сроков, кроме того, после завершении работы ему будут выставлен штраф за нарушение условий контракта.
- Размер штрафа и неустойка будут зависеть от количества дней просрочки, - уточнили в пресс-службе мэрии.
О
Константин
Женя У
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