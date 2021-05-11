В России

55 минут назад

В Госдуме предупредили о рисках роста штрафов за безбилетный проезд

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#безбилетный проезд
В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте, заявили «Известиям» в Госдуме. Согласно нормам КоАП, сегодня он составляет 100 рублей, однако уже в мае парламент рассмотрит законопроект, который отменяет это наказание. Полномочия по его установлению Минтранс планирует окончательно передать регионам. 

Авторы законопроекта уточняют, что статья 1.3.1 КоАП «Предметы ведения субъектов в области законодательства об административных правонарушениях» не предусматривает компетенции по установлению региональным законодательством такой ответственности. Поэтому был принят законопроект «О внесении изменений в статью 20 закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». С 7 марта 2021 года он дал право регионам устанавливать порядок подтверждения оплаты проезда пассажиром, а также детей, следующих с ним по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении. 
Согласно этому закону, регионы получили полномочия на установление суммы административного штрафа. При этом нормы КоАП части 3 статьи 11.18 и части 2 статьи 11.19, которые регулировали этот порядок ранее и устанавливали штраф в 100 рублей, продолжают действовать и мешают вступить в полную силу новому законодательству. В связи с этим законопроект Минтранса предлагает признать их утратившими силу, устранить пробел и, наконец, наделить регионы полномочиями по введению мер ответственности за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте. 

В профильном комитете нижней палаты инициативу уже поддержали, но во фракциях отнеслись к ней с осторожностью. По мнению депутатов, субъекты будут устанавливать чрезмерно высокие штрафы за безбилетный проезд. 
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#безбилетный проезд

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