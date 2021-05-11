Общество

17 минут назад

На заказчика капремонта фасада «Звёздного» поступило сразу две жалобы

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#УФАС #«Звёздный»
2
На заказчика капремонта фасада «Звёздного» поступило сразу две жалобы

Теперь организатор торгов не вправе заключить договор до рассмотрения жалоб.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, туда поступило сразу две жалобы на действия заказчика - муниципального автономного учреждения «Спортивная школа №11» при проведении аукциона в электронной форме на капитальный ремонт фасада Дворца спорта «Звёздный» в Липецке.

На действия заказчика пожаловались ООО «Строительная компания «Руссград» и ООО «Галактика».

ООО «Строительная компания «Руссград» в своей жалобе указывает, что в проектной документации отсутствуют конструктивные решения, что не позволяет подготовить заявку на участие в закупке. Также размер пени, установленный заказчиком, может привести к ограничению конкуренции.

ООО «Галактика» считает неправомерными действия заказчика по не установлению требований к участникам закупки о наличии членства в саморегулируемой организации.

Рассмотрение жалоб состоится 17 мая. Теперь организатор торгов не вправе заключить договор до рассмотрения жалоб.
238
#УФАС #«Звёздный»
2

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