На заказчика капремонта фасада «Звёздного» поступило сразу две жалобы

Теперь организатор торгов не вправе заключить договор до рассмотрения жалоб.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, туда поступило сразу две жалобы на действия заказчика - муниципального автономного учреждения «Спортивная школа №11» при проведении аукциона в электронной форме на капитальный ремонт фасада Дворца спорта «Звёздный» в Липецке.



На действия заказчика пожаловались ООО «Строительная компания «Руссград» и ООО «Галактика».



ООО «Строительная компания «Руссград» в своей жалобе указывает, что в проектной документации отсутствуют конструктивные решения, что не позволяет подготовить заявку на участие в закупке. Также размер пени, установленный заказчиком, может привести к ограничению конкуренции.



ООО «Галактика» считает неправомерными действия заказчика по не установлению требований к участникам закупки о наличии членства в саморегулируемой организации.



Рассмотрение жалоб состоится 17 мая. Теперь организатор торгов не вправе заключить договор до рассмотрения жалоб.