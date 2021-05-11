Коронавирус

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Новые случаи COVID-19 выявили только в двух городах и четырех районах Липецкой области

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#коронавирус
Новые случаи COVID-19 выявили только в двух городах и четырех районах Липецкой области

За минувшие сутки в регионе вылечились 32 человека, три человека умерли.

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 30 518 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 395 человек выздоровели, 2 438 — лечатся, 685 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 684 человека.

В больницах сегодня находятся 270 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 168 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 60 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 11 мая 2020 года было выявлено 48 случаев.

COVID-19 за последние сутки обнаружили у жителей только шести населенных пунктов. В Липецке — 39, в Лебедянском районе — 10, в Грязинском районе — 4, в Ельце и Лев-Толстовском районе — по 3, в Добринском районе — один заболевший.
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#коронавирус

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