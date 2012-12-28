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сегодня, 17:48
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Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Подачу холодной воды 15 октября ограничат жителям 26 улиц из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся потребители домов №№ 30/4, 34, 34/5, 38, 40 по улице Циолковского, № 42 по улице Терешковой. Воду подвезут по заявкам. 
С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 1, 4, 5, 6, 8, 12а по улице Бачурина, №№ 2, 4, 5, 6, 8, 12а по улице Зегеля, № 2 по улице Прудной, №№ 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42 по улице Индустриальной, №№ 285 стр.1, 299а, 299а стр.1, 299а стр.2 по улице Баумана, №№ 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87а по проспекту Победы. Также почачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Булавина, Курчатова, Баженова, Сокольский лог, переулков Узорного, Помяловского. 

Воду для питья подвезут по адресам: улица Курчатова, 190, улица Индустриальная, 42, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
15 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 отключат электричество на улицах Кочеткова, Бардина, Водной, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Ново-Весовой, Архангельской, Астраханской, Силикатной, Усманской, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, на площади Заводской, по Лебедянскому шоссе, в садоводчестве «Горняк».

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Комментарии (3)

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Сначала новые
48#ор#48
16 минут назад
Кстати,надо эти улицы на недельку без канализации оставить...
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12
сегодня, 18:11
да вообще не включайте ...идиотизм полный
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vlad
сегодня, 18:07
Через пару месяцев будет сообщение, что отключат подачу льда.
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