Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: в дома липчан начнут подавать тепло, автобусы пойдут по-новому
Понедельник выйдет невероятно насыщенным различными мероприятиями.
Так прохладно нынешней осенью в Липецке ещё не было – 4-6 градусов пока ещё тепла. Днём пройдут дожди.
Отключение воды
С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Катукова, 4, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 38; Космонавтов, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Октябрьской, 87, 88а, 90; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; Терешковой, 7/1, 7/2, 9/1, 11/1, 11/2, 11/3; Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспекте Победы, 22; бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Отключение света
С 9:00 до 18:00 из-за ремонтных работ обесточат улицы А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Водную, Д.Бедного, К.Булавина, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площадь Заводскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Тёплый, Щепкина.
В промежутке 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета на срок не более 3-х отключения электричества пройдут на улицах Бородинской, Исполкомовской, Московской, О.Городовикова, Осипенко, Прудной, Рябиновой, Фестивальной, Шоссейной, Ю.Смирнова, проездах Поперечном и Универсальном, в садоводчествах «Сокол 1» и «Студ1новском».
Пробки
Понедельник – день тяжёлый по многим причинам, в том числе – и из-за большого дорожного движения. Пробок в первый рабочий день недели всегда немало, следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Рома, топи!
Главная новость наступившего дня – начало отопительного сезона. С сегодняшнего дня в дома липчан начнут подавать тепло, распоряжение об этом ещё на прошлой неделе подписал мэр Липецка Роман Ченцов.
Подача отопления растянется на 5 дней, сообщили в мэрии. Но к концу рабочей недели тепло должно прийти в каждую квартиру.
На неделю раньше – с 7 октября отопление начали включать в социальных учреждениях Липецка.
Новые изменения в движении автобусов
С сегодняшнего дня автобус №7 начнёт ходить по-новому – и не временно, а на постоянной основе. В департаменте транспорта заявили, что изучили пассажиропоток и приняли решение об изменениях для удобства граждан.
Специалисты автобусы № 7 будут следовать по улицам: Хренникова, Катукова, Кривенкова, Свиридова, Меркулова, затем на проспект 60 лет СССР до остановочного пункта «24 микрорайон». В схему движения маршрута до НЛМК изменения в путь следования вносится не будут.
Культурный центр Молдовы
В 18:00 на площадке Липецкого академического театра драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) состоится торжественное открытие федерального представительства «Культурно-образовательного центр Молдовы в Липецкой области».
Это представительство создано для рраждан и выходцев из республики Молдова. Они смогут обращаться в Центр за помощью и поддержкой по разным вопросам, но также для общения и проведения досуга.
Фото vk.com
Сам центр «Родина» будет работать в Липецке по адресу - улица Терешковой, 16.
Сообщи, где торгуют смертью
С 14 по 25 октября на территории Липецкой области будет проводиться второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Если у вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться по телефону Дежурной части УМВД России по Липецкой области 8(4742)36-91-60 или оставить обращение на сайте УМВД России по Липецкой области.
Для консультирования населения по вопросам лечения наркозависимых лиц в ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» выделен телефон: 8 (4742) 43-00-98.
Липецкая государственная филармония сегодня в 19:00 приготовила в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) концерт, посвященный нашей землячке Анне Буниной (12+).
В честь первой русской поэтессы
Анна Бунина родилась в 1774 году в селе Урусово Рязанской губернии, ныне — Чаплыгинский район Липецкой области. Она принадлежала тому же старинному дворянскому роду, к которому принадлежали В.А. Жуковский, И.А. Бунин. Именно она стала первой русской поэтессой, которая зарабатывала на жизнь литературным творчеством. Поэты-современники называли ее десятой музой, «русской Сапфо».
В честь 250-летия со дня ее рождения в концерте артистов Липецкой филармонии прозвучит музыка женщин-композиторов Э. Адаевски, Т. Толстой, П. Виардо, Т. Смирновой, К. Шуман, Т. Шипулиной, Л. Буланже и Д. Табаковой, а также стихи поэтесс Е. Ростопчиной, Г. Галиной, Ек. Бекетовой, М. Везендонк, М. Цветаевой и А. Ахматовой.
Татьяна Левитина
В выступлении принимают участие камерный ансамбль L’s-trio: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано), Наталья Плюснина (сопрано), Софья Овчинникова (меццо-сопрано) и солистка Воронежского театра оперы и балета Людмила Солод (сопрано).
Хор сокольских металлургов
Ещё один концерт состоится в 17:00 в резиденции Арт-завода при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3). Народный хор Сокольские металлурги» выступит с программой «Россия — Родина моя!» (6+).
Фото vk.com/gdklipetsk
Вход свободный.
Во двор
Несмотря на погоду, в Липецке продолжатся мероприятия из серии «А у нас во дворе!» (0+).
Сегодня конкурсы и мастер-классы с доставкой на дом пройдут во дворе дома на улице Энгельса, 1/1. Начало в 16:00. Ждут всех желающих.
Дорогие липчане! Нас ждёт очередная насыщенная рабочай неделя, которая началась сегодняшним богатым на события днём. И, конечно, будет много-много новостей, о которых вы всегда сможете узнать на GOROD48, не случайно имеющем репутацию электронного имени Липецка. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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