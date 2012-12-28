Сегодня в Липецке: в дома липчан начнут подавать тепло, автобусы пойдут по-новому

Понедельник выйдет невероятно насыщенным различными мероприятиями.

Так прохладно нынешней осенью в Липецке ещё не было – 4-6 градусов пока ещё тепла. Днём пройдут дожди.









С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Катукова, 4, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 38; Космонавтов, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Октябрьской, 87, 88а, 90; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; Терешковой, 7/1, 7/2, 9/1, 11/1, 11/2, 11/3; Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспекте Победы, 22; бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.









С 9:00 до 18:00 из-за ремонтных работ обесточат улицы А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Водную, Д.Бедного, К.Булавина, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площадь Заводскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Тёплый, Щепкина.









Подача отопления растянется на 5 дней, сообщили в мэрии. Но к концу рабочей недели тепло должно прийти в каждую квартиру.











Специалисты автобусы № 7 будут следовать по улицам: Хренникова, Катукова, Кривенкова, Свиридова, Меркулова, затем на проспект 60 лет СССР до остановочного пункта «24 микрорайон». В схему движения маршрута до НЛМК изменения в путь следования вносится не будут.















В 18:00 на площадке Липецкого академического театра драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) состоится торжественное открытие федерального представительства «Культурно-образовательного центр Молдовы в Липецкой области».





Это представительство создано для рраждан и выходцев из республики Молдова. Они смогут обращаться в Центр за помощью и поддержкой по разным вопросам, но также для общения и проведения досуга.









Фото vk.com





Если у вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться по телефону Дежурной части УМВД России по Липецкой области 8(4742)36-91-60 или оставить обращение на сайте УМВД России по Липецкой области













Для консультирования населения по вопросам лечения наркозависимых лиц в ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» выделен телефон: 8 (4742) 43-00-98.





В честь 250-летия со дня ее рождения в концерте артистов Липецкой филармонии прозвучит музыка женщин-композиторов Э. Адаевски, Т. Толстой, П. Виардо, Т. Смирновой, К. Шуман, Т. Шипулиной, Л. Буланже и Д. Табаковой, а также стихи поэтесс Е. Ростопчиной, Г. Галиной, Ек. Бекетовой, М. Везендонк, М. Цветаевой и А. Ахматовой.









Татьяна Левитина



Ещё один концерт состоится в 17:00 в резиденции Арт-завода при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3). Народный хор Сокольские металлурги» выступит с программой «Россия — Родина моя!» (6+).













Фото vk.com/gdklipetsk



Несмотря на погоду, в Липецке продолжатся мероприятия из серии «А у нас во дворе!» (0+).







