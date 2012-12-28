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Охлажденные куры выросли в цене
Общество
95% замороженного картофеля в стране — липецкого производства
Общество
Автодор предупреждает липчан о мокром снеге, который ночью накроет трассу М-4
Общество
В Липецкой области от +7 днем до -2 ночью
Погода в Липецке
Женщину доставили в больницу из-за загоревшейся кровати
Происшествия
В Ельце закладчик выдавал себя за фотографа, но в сумке для техники развозил наркотики
Происшествия
Сегодня в Липецке: в дома липчан начнут подавать тепло, автобусы пойдут по-новому
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
1468
сегодня, 07:00
7

Сегодня в Липецке: в дома липчан начнут подавать тепло, автобусы пойдут по-новому

Понедельник выйдет невероятно насыщенным различными мероприятиями.

Холодно

Так прохладно нынешней осенью в Липецке ещё не было – 4-6 градусов пока ещё тепла. Днём пройдут дожди.

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Отключение воды

С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 60 лет СССР, 41, 43, 45, 47; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Катукова, 4, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 38; Космонавтов, 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2; Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7; Октябрьской, 87, 88а, 90; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; Терешковой, 7/1, 7/2, 9/1, 11/1, 11/2, 11/3; Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспекте Победы, 22; бульваре Шубина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

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Отключение света

С 9:00 до 18:00 из-за ремонтных работ обесточат улицы А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Водную, Д.Бедного, К.Булавина, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площадь Заводскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Тёплый, Щепкина.

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В промежутке 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета на срок не более 3-х отключения электричества пройдут на улицах Бородинской, Исполкомовской, Московской, О.Городовикова, Осипенко, Прудной, Рябиновой, Фестивальной, Шоссейной, Ю.Смирнова, проездах Поперечном и Универсальном, в садоводчествах «Сокол 1» и «Студ1новском».

Пробки

Понедельник – день тяжёлый по многим причинам, в том числе – и из-за большого дорожного движения. Пробок в первый рабочий день недели всегда немало, следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Рома, топи!

Главная новость наступившего дня – начало отопительного сезона. С сегодняшнего дня в дома липчан начнут подавать тепло, распоряжение об этом ещё на прошлой неделе подписал мэр Липецка Роман Ченцов.

Подача отопления растянется на 5 дней, сообщили в мэрии. Но к концу рабочей недели тепло должно прийти в каждую квартиру.

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На неделю раньше – с 7 октября отопление начали включать в социальных учреждениях Липецка.

Новые изменения в движении автобусов

С сегодняшнего дня автобус №7 начнёт ходить по-новому – и не временно, а на постоянной основе. В департаменте транспорта заявили, что изучили пассажиропоток и приняли решение об изменениях для удобства граждан.

Специалисты автобусы № 7 будут следовать по улицам: Хренникова, Катукова, Кривенкова, Свиридова, Меркулова, затем на проспект 60 лет СССР до остановочного пункта «24 микрорайон». В схему движения маршрута до НЛМК изменения в путь следования вносится не будут.

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С подробным расписанием можно ознакомиться на официальных сайтах www.deptrans.lipetskcity.ru, www.lt-systems.ru.

Культурный центр Молдовы

В 18:00 на площадке Липецкого академического театра драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) состоится торжественное открытие федерального представительства «Культурно-образовательного центр Молдовы в Липецкой области».

Это представительство создано для рраждан и выходцев из республики Молдова. Они смогут обращаться в Центр за помощью и поддержкой по разным вопросам, но также для общения и проведения досуга.

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Фото vk.com

Сам центр «Родина» будет работать в Липецке по адресу - улица Терешковой, 16.

Сообщи, где торгуют смертью

С 14 по 25 октября на территории Липецкой области будет проводиться второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Если у вас активная гражданская позиция и вы готовы оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то можете обратиться по телефону Дежурной части УМВД России по Липецкой области 8(4742)36-91-60 или оставить обращение на сайте УМВД России по Липецкой области.

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Для консультирования населения по вопросам лечения наркозависимых лиц в ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» выделен телефон: 8 (4742) 43-00-98.

На официальном сайте Управления социальной политики Липецкой области размещены номера телефонов подведомственных учреждений, позвонив на которые, жители региона смогут получить актуальную информацию по вопросам социального обеспечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Липецкая государственная филармония сегодня в 19:00 приготовила в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) концерт, посвященный нашей землячке Анне Буниной (12+).

В честь первой русской поэтессы

Анна Бунина родилась в 1774 году в селе Урусово Рязанской губернии, ныне — Чаплыгинский район Липецкой области. Она принадлежала тому же старинному дворянскому роду, к которому принадлежали В.А. Жуковский, И.А. Бунин. Именно она стала первой русской поэтессой, которая зарабатывала на жизнь литературным творчеством. Поэты-современники называли ее десятой музой, «русской Сапфо».

В честь 250-летия со дня ее рождения в концерте артистов Липецкой филармонии прозвучит музыка женщин-композиторов Э. Адаевски, Т. Толстой, П. Виардо, Т. Смирновой, К. Шуман, Т. Шипулиной, Л. Буланже и Д. Табаковой, а также стихи поэтесс Е. Ростопчиной, Г. Галиной, Ек. Бекетовой, М. Везендонк, М. Цветаевой и А. Ахматовой.

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Татьяна Левитина

В выступлении принимают участие камерный ансамбль L’s-trio: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано), Наталья Плюснина (сопрано), Софья Овчинникова (меццо-сопрано) и солистка Воронежского театра оперы и балета Людмила Солод (сопрано).

Хор сокольских металлургов

Ещё один концерт состоится в 17:00 в резиденции Арт-завода при ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3). Народный хор Сокольские металлурги» выступит с программой «Россия — Родина моя!» (6+).

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Фото vk.com/gdklipetsk

Вход свободный.

Во двор

Несмотря на погоду, в Липецке продолжатся мероприятия из серии «А у нас во дворе!» (0+).

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Сегодня конкурсы и мастер-классы с доставкой на дом пройдут во дворе дома на улице Энгельса, 1/1. Начало в 16:00. Ждут всех желающих.

Дорогие липчане! Нас ждёт очередная насыщенная рабочай неделя, которая началась сегодняшним богатым на события днём. И, конечно, будет много-много новостей, о которых вы всегда сможете узнать на GOROD48, не случайно имеющем репутацию электронного имени Липецка. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
на меркулова
5 минут назад
с начала лета горячая вода была 2 недели. Зима будет жаркой.
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мимоходом
24 минуты назад
Ну что же такое? Власти новые-проблемы старые! Вода из крана течёт, чуть теплая, если вообще течет! На улице 0. А тепла в квартирах нет! Зато у нас на двери подъезда висит уже неделю, объявление "7 октября будут давать отопление". За что чиновники зарплату получают!?
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дилетант
12 минут назад
работу чиновников избиратели могут оценить на избирательных участках - судя по результатам большинству все нравится.
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Гость
40 минут назад
Что толку большая часть теплотрассы во дворах да и на центральных трассах раскрыта, не закопана не утеплена. Пока вода горячая дойдёт она будет как полное молоко. А платить придётся как за качественные предоставленные услуги. Сейчас вода горячая не соответствует заявленным нормам, но это не видят наши чиновники и при чем не кто.
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Ага
46 минут назад
Холод собачий в квартирах
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Электорат
47 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Ой ли!?
52 минуты назад
С трудом верится, что сегодня у кого-то в квартирах отопление появится, у некоторых ещё даже горячей воды нет.
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