«Металлург» выиграл в Дзержинске, вратарь отбил пенальти на последних минутах - видеохроника

Всё в нашей подборке – и судейские «чудеса», и роскошный удар в «девятку».

После этой «виктории» в сердцах болельщиков «сталеваров» зародилась робкая надежда на сохранение прописки в «Серебре», но для этого нужно выиграть чуть ли не все оставшиеся матчи. Но если играть с такой страстью и самоотверженностью, как в Дзержинске, то чем чёрт не шутит?









«Металлург» постепенно становится КОМАНДОЙ

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Удар Рощина в первом тайме

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Удар Гордиенко





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Судья не видит игры рукой

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Второй прицельный выстрел Антона



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Эпизод, в котором судья усмотрел нарушение, и сейв Яворского













После пенальти в штрафную липчан пошёл и вратарь "Химика"



Андрей по прозвищу «Добринский Марадона» в своё время был замечательным футболистом, провёл больше всех сезонов за «Металлург» - 15, но и является рекордсменов клуба по числу предупреждений, их у него 120! Вот и на этот раз Овчинников отметился желто-красным цветом. Кстати, его «наследник» в «Металлурге» Дмитрий Пахомов в этой игре тоже схлопотал дежурный «горчичник».









Пахомов и "горчичник" - почти синонимы





Но всё это не имело огромного значение, главное – победа.

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«Химик» (Дзержинск) — «Металлург» — 0:1 (0:0)





Гол: 0:1 - Рощин, 83.





Нереализованный 11-м: Абрамушкин (Химик), 90+ (вратарь).





«Химик»: 1. Р.Аникеев. 2. Д.Михайленко. 44. Чубукин (к). 18. Крашевский. 80. Жумабеков (11. В.Марков, 46). 23. Ал-й Сергиенко. 37. Пучков (77. Д.Котельников, 75). 19. Краснов (17. Цикишев, 86). 10. Меренчуков (9. Анциферов, 46). 7. Абрамушкин. 31. Бугаенко.









Предупреждения: Шулкин, 62. В.Марков, 89 - Д.Пахомов, 77. Яворский, 90+. Удаление: А.Овчинников (гендиректор/администратор «Металлурга»), 90+ (2ж.к.).





Дзержинск. Стадион «Химик». 790 зрителей.





Фото ФК «Химик» (Дзержинск).

Липецкий «Металлург» на выезде обыграл «Химик» из Дзержинска Нижегородской области – 1:0. Главными героями матча стали хавбек липчан Антон Рощин, в конце матча закрутивший победный мяч в «девятку» ворот хозяев и вратарь Никита Яворский, отразивший пенальти на последних минутах.В первом тайме обозначилось небольшое игровое преимущество «Химика», но своими шансами хозяева не воспользовались. Самый реальный из них возник на 23-й минуте – после подачи углового защитник Дмитрий Михайленко попал в штангу, а добивание форварда Никиты Абрамушкина самоотверженно заблокировал Дмитрий Пахомов, которому в этой игре не случайно доверили капитанскую повязку.У «Металлурга» на 27-й минуте получил травму Степан Комар – колено.На замену вышел арендованный «сталеварами» у столичного «Спартака» Антон Рощин и выдал, пожалуй, свой лучший матч за «Металлург».На 32-й минуте он нанёс свой первый удар по воротам – не очень сильно и точно, но это была лишь прислелка.Ещё до перерыва можно вспомнить неплохую атаку нашей команды, завершившуюся прострелом Ильи Глебова, у которого, увы, не нашлось адресата.А в компенсированное время Рощин снабдил мячом игравшего на краю защиты Вячеслава Гордиенко, но у того срезался мяч.Самый главный момент в первом тайме произошёл на 42-й минуте: защитник «Химика» явно сыграл рукой в своей штрафной площади, но Павел Лысенко из Йошкар-Олы демонстративно отвернулся от этого эпизода.Второй тайм тоже прошел с территориальным преимуществом «Химика», но «Металлург» острее жалил хозяев быстрыми атаками.Опять хорош был Рощин. На 77-й минуте Глабов поборолся в штрафной и Антон был почти наверняка – хозяевам явно повезло.А вот третья попытка Рощинана 83-й минуте увенчалась успехом. Перед ней «Металлург» разыграл длинную комбинацию из десятка (!) точных передач подряд, затем свеженький Сергей Гайдук отпасовал на Рощина, который закрутил мяч аккурат в «паутину» ворот – 1:0.Судья компенсировал 6 минут ко второму тайму, по факту команды сыграли больше 7-ми. Но именно этот отрезок превратился в триллер!На 1-й добавленной минуте Даниил Котельников исполнил подачу в нашу штрафную и форвард Илья Анциферов бил головой, как молотком – мяч приняла на себя перекладина.Не стоило забывать и об арбитре, которого есть основания подозревать в симпатиях к хозяевам. И спустя 3 минуты Лысенко показал себя во всей красе. Дмитрий Бушуев легко коснулся бутс Владимира Маркова – вам гораздо больнее наступят на ногу в трамвае, но игрок хозяев картинно упал, а арбитр словно этого и ждал – пенальти.К 11-метровой отметке подошёл Никита Абрамушкин, но… Его тёзка вратарь Никита Яворский после игры признался GOROD48, что догадывался, что удар будет нанесён в правый угол: Арамушкин туда и пробил, а наш вратарь в полёте перевёл мяч в перекладину, которая выручила второй раз за несколько минут, после чего мяч был выбит, а во вратарской «Металлурга» началось целое празднование.Ликовать было рано. Судья никак не хотел свистеть, чем вызвал гнев гендиректора «Металлурга» Андрея Овчинникова, который находился на скамейке запасных и добавил команде драйва. В итоге всё, что смог судья – показать Овчинникову вторую желтую карточку и удалить с поля.- Все ребята молодцы! – сказал после матча Яворский, - И потому что победили и впервые в сезоне нам удалось оставить свои ворота в неприкосновенности!Следующий матч «Металлург» проведёт в субботу, 19 октября, с конкурентом в борьбе за выживание брянским «Динамо». Игра состоится в Липецке на стадионе «Сокол» в 13:00.74. Яворский. 67. Р.Ткачук. 42. Лапшов. 91. Комар (87. Рощин, 27). 4. Горунков. 14. Гордиенко. 6. Великородный. 8. Д.Пахомов (к) (27. И.Коротких, 87). 17. Глухов. 22. Бушуев. 19. И.Глебов (31. Гайдук, 81).П.Лысенко (Йошкар-Ола).К.Наприенко (Новосибирск), К.Филатов (Петрозаводск).В.Гешко (Омск).Р.Миранцев (Москва).