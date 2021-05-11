Новое о коронавирусе к 11 мая: ученые определили связь между индексом массы тела и тяжестью течения COVID-19

Британские эксперты установили, что на тяжелую форму течения коронавирусной инфекции может влиять как избыточный вес, так и недостаточный.

Британские ученые установили связь между индексом массы тела (ИМТ) и течением коронавирусной инфекции. Для этого они изучили медицинские записи почти семи миллионов британцев и пришли к выводу, что не только избыточный, но и недостаточный вес увеличивает риск тяжелого течения заболевания. Результаты крупномасштабного исследования опубликовал журнал Lancet Diabetes & Endocrinology, сообщают РИА Новости.



Специалисты изучили в общемедицинской базе QResearch 6,9 миллиона записей, сделанных в первую волну - с 24 января (момента регистрации первого случая заражения в Великобритании) по 30 апреля 2020 года, и отобрали более 20 тысяч пациентов, госпитализированных непосредственно из-за COVID-19, по которым были данные об индексе массы тела (ИМТ) пациента. Оказалось, что риск тяжелой формы и смерти от COVID-19 растет у людей с ИМТ больше 23 (хотя этот вес еще относится к норме). С увеличением индекса массы тела на каждую единицу в среднем риск госпитализации возрастает на 5%. Вероятность попасть в отделение интенсивной терапии растет на 10%. Эти данные не зависели от других отягчающих факторов, в том числе диабета второго типа. А вот возраст имел значение. Наибольшее влияние этот показатель оказывает на молодых пациентов (от 20 до 39 лет). После 60 лет эта зависимость снижается, а у пожилых старше 80 лет вес вообще мало сказывается на течении болезни.



Авторы построили дифференцированную шкалу возрастания риска госпитализации с тяжелой формой COVID-19 при увеличении ИМТ на единицу для разных возрастных групп: 20-39 лет — 9%, в группе 40-59 — 8%, на группу 60-79 пришлись 4%, старше 80 — 1%.



Хотя в целом риск тяжелого течения среди людей от 20 до 39 лет был ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. «Эти результаты показывают, что политика вакцинации должна отдавать приоритет людям с ожирением, особенно сейчас, когда вакцина распространяется среди более молодых возрастных групп», — отметила руководитель исследования доктора Кармен Пьернас (Carmen Piernas) из департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета в Наффилде.



Также исследователи обнаружили, что с осложнениями может протекать болезнь у людей с пониженным ИМТ (менее 18,5). У них исследователи обнаружили аналогичное ухудшение исходов заболевания. Авторы отмечают, что для минимизации рисков человеку следует избавиться от лишнего веса, но не доводить себя до истощения.



Для взрослых ИМТ в норме - от 18,5 до 24,9, показатель от 25 до 29,9 говорит об избыточном весе, а 30 и выше - об ожирении и высоком риске диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 159 298 726 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 311 352 человек, вылечились 129 356 818 заразившихся.



В России выявлено почти 4,89 миллиона пострадавших, она опустилась на шестое место после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании и Италии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Испания, Германия, Аргентина и Колумбия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Иране, Мексике, Украине. Более миллиона заразившихся – в Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Ираке, Филиппинах, Румынии, Бельгии, Швеции.

