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Не злите липецкого строителя: после четвертьфинала ДСК всем соперникам забрасывал по 9 шайб

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#Хоккей #Ночная лига #Фестиваль в Сочи #ДСК
Не злите липецкого строителя: после четвертьфинала ДСК всем соперникам забрасывал по 9 шайб

Наша команда финишировала на 5-м месте в «Лиге будущих чемпионов» в Сочи.

Липецкий ДСК завершил своё выступление на X Фестивале хоккея в Сочи. «Строители» заняли высокое 5-е место в «Лиге будущих чемпионов» и при этом не потерпели ни одного поражения в основное время.

Мы уже писали, что ДСК вышел из группы, но затем в четвертьфинале потерпел обиднейшее поражение от томского «Кедра» в серии буллитов. 60 минут принесли ничью 2:2 и для выявления победителя понадобилась хоккейная лотерея

Поражение так разозлило липчан, что в оставшихся матчах за 5-е-е места они играли по принципу «вижу цель, не вижу стен». 

Сначала буквально куски был растерзан победитель группы №5 предварительного этапа «Нальчик»  со счётом 9:0! Второй хет-трик на Фестивале сделал Сергей Мануковский, «дубль» на счету Владимира Рындина, по одной шайбе у Романа Овчинникова, Сергей Старынина, Андрея Петешова и Олега Сазонова.


В заключительный день в матче за 5-6-е места липчане вновь забросили девять безответных шайб, на этот раз – «Факелу» из Нового Уренгоя. Теперь три шайбы на счету Сазонова, по пазу отличились Андрей Соловьёв, Роман Троскот, Дмитрий Паршев, Петешов, Овчинников и Рындин. 


Таким образом, в Сочи липчане провели 6 поединков, из которых 4 выиграли, а в двух были зафиксированы ничьи (кроме «Кедра» выстоять в матче с нашей командой на групповом этапе смог только «Союз» из Анапы – 4:4, прим.). 

Лучшим бомбардиром команды стал Сазонов, набравший 11 (9+2) очков, вторым оказался Мануковский, который принёс команде 10 (8+2) очка. 

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Лучший бомбардир липчан на Фестивале Олег Сазонов (№18)

А победителем турнира стал обидчик липчан «Кедр» (видимо, слишком рано пересеклись наши с ним пути), который в финале переиграл «Хорс» из Ленинградской области) – 3:2. 

Попадание в «пятерку» сильнейших команд  «Лиги будущих чемпионов» - это, безусловно, весомое достижение. Остаётся пожелать команде не останавливаться по половине пути и на следующий год завоевать место в главном турнире – «Лиге чемпионов», в которой разыгрывается главный приз фестиваля – деньги на строительство в регионе ледового дворца спорта. По итогам Фестиваля-2011 дворец за федеральные деньги должен появиться в Нижнем Новгороде – это право принесли своим землякам хоккеисты «Монолита», выигравший «Лигу чемпионов». 

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Второй бомбардир Сергей Макнуковский только что забросил очередную шайбу

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Наш вратарь Валерий Чернобровенко завершил турнир двумя «сухарями», что в хоккее - большая редкость
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#Хоккей #Ночная лига #Фестиваль в Сочи #ДСК

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