Общество

сегодня, 08:15

«Бессмертный полк» пройдет в Липецке вплавь

3 803
#День Победы #Бессмертный полк
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«Бессмертный полк» пройдет в Липецке вплавь

Моржи намерены взять в заплыв портреты своих ветеранов.

Липецкая городская общественная организация «Клуб зимнего плавания им. И.В.Франценюка» объявила сбор заявок на участие в акции, приуроченной ко Дню Победы.

- 9 мая планируется заплыв через реку Воронеж с флагами Победы и клуба, портретами ветеранов, - указано в объявлении сообщества.

Участникам заплыва предлагают преодолеть 1 000 метров в воде в дождливую погоду: предполагаемая температура воды +9, воздуха +12.

Напомним, привычной офлайн-акции, шествия с портретами ветеранов, из-за эпидемиологической обстановки в городах России проводить не будут.
3 803
#День Победы #Бессмертный полк
3

Комментарии (3)

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ненавистник

36 минут назад
у людей вообще мозги закончились. а что под землей не провести мероприятие
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Смотрящий

46 минут назад
Пока не уловил ... духовную скрепу!
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Доктор с Тракторного

50 минут назад
Мы приплыли . Ку-ку, ку-ку .
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