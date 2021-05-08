Общество
сегодня, 08:15
«Бессмертный полк» пройдет в Липецке вплавь
3 803
Моржи намерены взять в заплыв портреты своих ветеранов.
Липецкая городская общественная организация «Клуб зимнего плавания им. И.В.Франценюка» объявила сбор заявок на участие в акции, приуроченной ко Дню Победы.
- 9 мая планируется заплыв через реку Воронеж с флагами Победы и клуба, портретами ветеранов, - указано в объявлении сообщества.
Участникам заплыва предлагают преодолеть 1 000 метров в воде в дождливую погоду: предполагаемая температура воды +9, воздуха +12.
Напомним, привычной офлайн-акции, шествия с портретами ветеранов, из-за эпидемиологической обстановки в городах России проводить не будут.
- 9 мая планируется заплыв через реку Воронеж с флагами Победы и клуба, портретами ветеранов, - указано в объявлении сообщества.
Участникам заплыва предлагают преодолеть 1 000 метров в воде в дождливую погоду: предполагаемая температура воды +9, воздуха +12.
Напомним, привычной офлайн-акции, шествия с портретами ветеранов, из-за эпидемиологической обстановки в городах России проводить не будут.
3 803
ненавистник
Смотрящий
Доктор с Тракторного