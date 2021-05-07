В России
сегодня, 13:51
Минприроды связало массовую гибель тюленей в Каспийском море с браконьерством
Погибли 170 молодых особей
Ученые назвали предварительную причину гибели 150 краснокнижных нерп на берегу Каспийского моря. Вынесенные на берег краснокнижные тюлени могли погибнуть из-за рыболовных тралов, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии.
По предварительным данным, это были случаи браконьерства: местные жители могли использовать шкуры животных для изготовления шапок. "Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.
Ситуацию взял на личный контроль министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
"Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!", - заявил министр.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств взяты необходимые пробы. "По результатам изучения более детально и предметно мы сможем уже выяснять причины случившегося", - добавил министр.
По предварительным данным, это были случаи браконьерства: местные жители могли использовать шкуры животных для изготовления шапок. "Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.
Ситуацию взял на личный контроль министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
"Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!", - заявил министр.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств взяты необходимые пробы. "По результатам изучения более детально и предметно мы сможем уже выяснять причины случившегося", - добавил министр.