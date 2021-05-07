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Минприроды связало массовую гибель тюленей в Каспийском море с браконьерством

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Минприроды связало массовую гибель тюленей в Каспийском море с браконьерством

Погибли 170 молодых особей

Ученые назвали предварительную причину гибели 150 краснокнижных нерп на берегу Каспийского моря. Вынесенные на берег краснокнижные тюлени могли погибнуть из-за рыболовных тралов, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии.

По предварительным данным, это были случаи браконьерства: местные жители могли использовать шкуры животных для изготовления шапок. "Скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море", - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Ситуацию взял на личный контроль министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством!", - заявил министр.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств взяты необходимые пробы. "По результатам изучения более детально и предметно мы сможем уже выяснять причины случившегося", - добавил министр.
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