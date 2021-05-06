За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли трое

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 63 случая коронавирусной инфекции, 35 человек из ранее заболевших выздоровели, умерли от COVID-19 три человека. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирсной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии коронавирусную инфекция, по данным сайта, выявлена у 30 213 жителей области, 27 243 из них выздоровели, 671 человек умер.



В Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрированы 7 639 случаев заражения коронавирусом, из ранее заболевших COVID-19 выздоровели 7 788 человек, 351 больной COVID-19 скончался.



