сегодня, 11:33
За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли трое
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 63 случая коронавирусной инфекции, 35 человек из ранее заболевших выздоровели, умерли от COVID-19 три человека. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирсной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.
В Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрированы 7 639 случаев заражения коронавирусом, из ранее заболевших COVID-19 выздоровели 7 788 человек, 351 больной COVID-19 скончался.
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