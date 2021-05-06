Коронавирус

сегодня, 11:33

За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли трое

8 522
#коронавирус
За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли трое

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 63 случая коронавирусной инфекции, 35 человек из ранее заболевших выздоровели, умерли от COVID-19 три человека. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирсной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии коронавирусную инфекция, по данным сайта, выявлена у 30 213 жителей области, 27 243 из них выздоровели, 671 человек умер.

В Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрированы 7 639 случаев заражения коронавирусом, из ранее заболевших COVID-19 выздоровели 7 788 человек, 351 больной COVID-19  скончался.

8 522
#коронавирус

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ковид

23 минуты назад
Интересно, сколько Игорей умерло в Липецке за сутки, вообще.
ответить

Ковид

25 минут назад
Нет никакого Игоря!
ответить

Animal planet.

44 минуты назад
Игорь, это не оскорбление,а совет.
ответить

Игорь

57 минут назад
Animal planet., Вы уже надоели со своими оскорблениями.
ответить

Как началась вакцинация

сегодня, 11:53
Так дохнуть стали больше, а заболевать меньше
ответить

Animal planet.

сегодня, 11:46
Игорь, к психиатру обратись.
ответить

Гость

сегодня, 11:43
Странно.. Статистике мы на втором месте в черноземье, хотя по выявлению мы на последнем месте
ответить

Игорь

сегодня, 11:38
Интересно, сколько людей умерло в Липецке за сутки, вообще.
ответить

Еще в рубрике

В коронавирусных госпиталях лечится 261 пациент
#коронавирус
10
В коронавирусных госпиталях лечится 261 пациент

вчера, 14:46

Коронавирус
Трое умерших, 62 заболевших: суточная сводка эпидемии
#коронавирус
12
Трое умерших, 62 заболевших: суточная сводка эпидемии

вчера, 11:44

Коронавирус
Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области
#коронавирус #прививки #иммунизация
16
Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области

вчера, 10:40

Здоровье
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека
#коронавирус
10
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека

04.05.2021 13:10

Общество
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: за сутки два человека умерли от COVID-19 в Липецкой области
#коронавирус #статистика
11
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: за сутки два человека умерли от COVID-19 в Липецкой области

02.05.2021 11:07

Общество
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 41 человек
#коронавирус
9
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 41 человек

01.05.2021 18:51

Коронавирус