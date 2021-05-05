Происшествия

29 минут назад

26-летний липчанин попался за рулем в наркотическом опьянении

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#правила дорожного движения
26-летний липчанин попался за рулем в наркотическом опьянении

Полицейские возбудили уголовное дело.

В начале апреля экипаж ДПС остановил на улице Циолковского в Липецке автомобиль «Дэу Нексия». Полицейские заметили у водителя явные признаки опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Водитель согласился.

- Согласно акту медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии наркотического опьянения. При проверке его личности инспекторы ГИБДД установили, что 26-летний водитель уже привлекался к административной и уголовной ответственностям за нетрезвое управление транспортом, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
3 333
#правила дорожного движения

Комментарии (3)

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Игорь

3 минуты назад
Гостья, Как-будто алкоголизм не легализированная государством наркомания...
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Гостья

11 минут назад
Наркомания,это самый омерзительный человеческий порок,поэтому в цивилизованных странах существует расстрел за продажу наркоты. Говорить,что наркомания излечивается,это от лукавого.Алкоголики излечиваются,примеров масса,наркоманы нет.
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Панаслоник

20 минут назад
А скольких не поймали?
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