26-летний липчанин попался за рулем в наркотическом опьянении

Полицейские возбудили уголовное дело.

В начале апреля экипаж ДПС остановил на улице Циолковского в Липецке автомобиль «Дэу Нексия». Полицейские заметили у водителя явные признаки опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Водитель согласился.



- Согласно акту медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии наркотического опьянения. При проверке его личности инспекторы ГИБДД установили, что 26-летний водитель уже привлекался к административной и уголовной ответственностям за нетрезвое управление транспортом, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

