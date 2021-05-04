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сегодня, 15:20

Полицейские за праздничные дни раскрыли три кражи

4 430
#кражи
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Полицейские за праздничные дни раскрыли три кражи
2 мая возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего Липецка, который 29 апреля снял снял деньги о счета 38-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, жительница Липецка потеряла банковскую карту, ее нашел подозреваемый дважды заправил свой автомобиль, расплачиваясь найденной картой.  Общая стоимость топлива составила более двух тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г», ч. 3, ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие.

В этот же день возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту кражи туй из двора частного дома на улице Кольцевой. Полицейские выяснили, что деревья украл 34-летний липчанин, рассчитывавший их продать. Деревья изъяты и возвращены владельцам.

3 мая жертвой вора стал грузчик, который привез товар к магазину на улице Жуковского. Грузчик разгружал машину и оставил телефона на сидении машины.  Сотовый украл проходивший мимо  ранее судимый 31-летний местный житель. Подозреваемый в краже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
4 430
#кражи
1

Комментарии (4)

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Да,это же,

1 минуту назад
просто, чудо чудесное
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Мария

30 минут назад
Круто! Три кражи века!
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Вот это да-а-а...

51 минуту назад
Фига се! Даже не читал статью! Полицейские раскрыли 3 кражи! Просто супер! А пожарные за выходные потушили 4 пожара... Врачи вылечили больных, а спасатели спасли людей... Какое чудо совершили полицейские!
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Ленин

сегодня, 15:30
Лучше бы занялись экспроприацией экспроприаторов.
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