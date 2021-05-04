Общество

10 минут назад

В Липецке ожидается сильный ветер и гроза

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#ветер
В Липецке ожидается сильный ветер и гроза

Спасатели просят соблюдать меры предосторожности

По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая, в Липецке ожидается усиление западной четверти ветра с порывами до 22 м/с. Также специалисты прогнозируют грозу.

Липчанам напоминают, что при усилении ветра опасно покидать здания. Если непогода застала вас на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или зайти в подъезд. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, это может быть опасно из-за риска падения шифера и других кровельных материалов с крыш.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире, спасатели рекомендуют немедленно обесточить все электробытовые приборы и выдернуть вилки из розеток.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон системы 112, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

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#ветер

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