Общество
45 минут назад
В Верхнем парке запретили выгул собак
В прогулочной зоне развесили соответствующие предупреждения.
Ранее GOROD48 рассказывал о жалобе липчанина Николая Петунина на состояние прогулочной зоны и беговой дорожки в Верхнем парке. Мужчина обратил внимание на то, что посетителям общественного пространства мешает выгул собак. Животные бросаются на бегунов, а владельцы собак не убирают за ними экскременты.
Теперь выгул собак в Верхнем парке запрещен. На уличных фонарях повесили соответствующие предупреждающие таблички. Также собаководам напоминают о том, что нарушения запрета на выгул попадут за записи камер наблюдения.
Ответственность по уборке экскрементов собак возложена на их владельцев Федеральным законом №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В ст.13 указано, что владелец животного обязан обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования и не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
Теперь выгул собак в Верхнем парке запрещен. На уличных фонарях повесили соответствующие предупреждающие таблички. Также собаководам напоминают о том, что нарушения запрета на выгул попадут за записи камер наблюдения.
Ответственность по уборке экскрементов собак возложена на их владельцев Федеральным законом №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В ст.13 указано, что владелец животного обязан обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования и не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
Комментарии (12)
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Кошатник
Любитель животных
Житель
Правильно
А
Нюся
Билли Кид
А
Житель
Димка ЕНОТ