Общество

45 минут назад

В Верхнем парке запретили выгул собак

12 450
#выгул #парк #собаки
В Верхнем парке запретили выгул собак

В прогулочной зоне развесили соответствующие предупреждения.

Ранее GOROD48 рассказывал о жалобе липчанина Николая Петунина на состояние прогулочной зоны и беговой дорожки в Верхнем парке. Мужчина обратил внимание на то, что посетителям общественного пространства мешает выгул собак. Животные бросаются на бегунов, а владельцы собак не убирают за ними экскременты.

Теперь выгул собак в Верхнем парке запрещен. На уличных фонарях повесили соответствующие предупреждающие таблички. Также собаководам напоминают о том, что нарушения запрета на выгул попадут за записи камер наблюдения.

Ответственность по уборке экскрементов собак возложена на их владельцев Федеральным законом №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В ст.13 указано, что владелец животного обязан обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования и не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
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#выгул #парк #собаки

Комментарии (12)

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Кошатник

55 секунд назад
Когда запретят выгуливать их вообще !!
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Любитель животных

3 минуты назад
Выгул собак в парках не запрещен ни фз, ни законом Липецкой области. По поводу уборки, нормальные собаководы и без этих табличек убирают, а ненормальным и с табличками пофиг
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Житель

5 минут назад
В квартире своей пусть выгуливают ,или на своей даче,а людям мешать не надо,которые бегают ,или гуляют! Штрафовать надо по 5т.р. минимум- это как раз пополнит бюджет хорошо,чем всякие рейды по тонировке у ДПС ,где сумма штрафа 250р жалких
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Правильно

5 минут назад
Давно пора! Ни разу не видел в Липецке, чтобы сабочатники убирали дерьмо своих Псин. Даёшь больше контроля!
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А

19 минут назад
Димка ЕНОТ, тебя оштрафуют, а ты потом бегай и доказывай твоя это собака или не твоя.
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Нюся

19 минут назад
А где вообще можно с ними гулять??????
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Билли Кид

21 минуту назад
Житель, надо как в "цивилизованных странах", штраф 1000 евро, и все дела...
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А

21 минуту назад
Всё правильно. Завёл собачку, убирай за ней говно.
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Житель

25 минут назад
И прям все послушались этого предупреждения, как гуляли так и дальше будут гулять
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Димка ЕНОТ

34 минуты назад
Я живу в районе пл Героев и где в этом районе разрешен выгул? А по поводу камер-вы реально рофнули над этим дедом! Буду Я на записи с камер и собака, и что это докажет? Что это моя собака? А "доказательную базу" кто (или этот дед) собирать будет, если Я не соглашусь с протаколом?? Я ваще ору..... XD
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