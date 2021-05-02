Общество

56 минут назад

Репетиция и парад Победы внесут изменения в движение личного и общественного транспорта

4 333
#изменение движения
Репетиция и парад Победы внесут изменения в движение личного и общественного транспорта

Площадь Героев будет закрыта на два часа.

В связи с проведением мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 и 9 мая в районе площади Героев ограничат движение личного и общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Перекрытие затронет участок улично-дорожной сети в районе пересечения улиц Гагарина и Зегеля и продлится с 9:00 и до окончания мероприятий (ориентировочно до 11:00).

Перекрытие внесет коррективы и в работу общественного транспорта. На данный момент в профильном департаменте разрабатывают схемы движения автобусов, которые проходят через данный участок, – об изменениях будет сообщено дополнительно.
4 333
#изменение движения

Комментарии (4)

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Игорь

9 минут назад
За чей счет "банкет"?
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Дилетант Вася

30 минут назад
Парад на фоне ремонта ул. Зегеля! Ума- то нет!
ответить

555

34 минуты назад
Закройте маршрут 36 и перенаправьте на 24.
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Гидромицентр.

35 минут назад
Задолбали. Весь город перерыт или под ремонтом,который держится пол года. Уваркина очнись. Ты что творишь?
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