Репетиция и парад Победы внесут изменения в движение личного и общественного транспорта

Площадь Героев будет закрыта на два часа.

В связи с проведением мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 и 9 мая в районе площади Героев ограничат движение личного и общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Перекрытие затронет участок улично-дорожной сети в районе пересечения улиц Гагарина и Зегеля и продлится с 9:00 и до окончания мероприятий (ориентировочно до 11:00).



Перекрытие внесет коррективы и в работу общественного транспорта. На данный момент в профильном департаменте разрабатывают схемы движения автобусов, которые проходят через данный участок, – об изменениях будет сообщено дополнительно.

