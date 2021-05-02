В первом домашнем матче «Елец» не смог обыграть десятерых тамбовчан

А дублёры «Металлурга» вновь закончили матч поражением – 1:3.

Футбольный клуб «Елец» провёл первый домашний матч в первенстве СФФ «Центр», но родные стены не помогли ему победить тамбовскую «Академию футбола», встреча закончилась вничью – 0:0.



Результат разочаровал и поклонников команды, и самих подопечных Дениса Жуковского. Особенно с учётом того, что с 29-й минуте табовчане играли вдесятером: Антон Архипов в центре поля зачем-то прыгнул шипами вперёд в ноги сопернику, за что тут же увидел перед собой прямую красную карточку.



Однако часа игры в большинстве не хватило ельчанам, чтобы расшатать оборону гостей. Отметим появление в составе молодёжной команды Тамбова 30-летнего Виталия Запрудских. Этот футболист успел поиграть и в ФНЛ за «Тамбов», калининградскую «Балтику». Ещё пару лет назад он доставлял хлопоты липецкому «Металлургу» своей игрой за красногорский «Зоркий» под руководством тренера Сергея Юрана. Последние два сезона Запрудских провел в ближнем зарубежье: выиграл Кубок Армении-2020 в составе ереванского «Ноа», провёл несколько матчей в чемпионате Белоруссии за «Слуцк», а сейчас вернулся в родной город.



Дублёры липецкого «Металлурга» во 2-м туре проиграли в Орле местному клубу – 1:3. В конце первого тайма у «сталеваров» отличился один из самых юных игроков команды 17-летний Никита Голиков, после продольной передачи партнёра и ошибки защитников «расстрелявший» ближнюю «девятку». «Металлург-М» заявил футболиста 2004 г.р. буквально за день до игры: уроженец Грязей закончил Академию столичного «Динамо» имени Льва Яшина, а минувшим летом уже привлекался к тренировкам с основным составом «Металлурга». Сейчас он считается одним из самых перспективных футболистов Липецкой области.



Увы, но его гол не помог: на перерыв команды ушли при счёте – 1:1, а во втором тайме орловчане забили дважды, в том числе в компенсированное время. В эпизоде с третьим голов липчан «раскатали» на пустые ворота, которые поразил нападающий Максим Серёгин. По поводу этого гола даже официальный сайт «Металлурга» написал: «Честно говоря, больно видеть, как юным надеждам липецкого футбола забивает игрок, у которого на вид примерно с десяток лишних килограммов – 3:1…».



После 2-х туров лидируют не потерявшие ни одного очка лискинский «Локомотив» и «Орёл», «Елец» идёт на 3-м месте, а «Металлург-М» пока имеет лучшие показатели среди четырёх команд, не набравших ни одного очка, липчане 9-е.



В 3-м туре 8 мая «Елец» ждёт непростой визит в Лиски, а «молодежка» «Металлурга» на стадионе «Сокол» примет дебютанта и аутсайдера турнира «Майский» (Узловской район, Тульская область).



ФК «Елец» - «Академия футбола» (Тамбов) – 0:0.



ФК «Елец»: 1.Невокшонов. 22.С.Савин. 5.Р.Сидоров. 15.Перегудов. 22.Ю.Неделин (11.Колченко, 46), 7.С.Белоусов (к). 17. Чечурин (10.В.Сотников, 87). 19.А-др А. Ролдугин. 18.Рогованов (14.Бацевичус, 64). 8.А-др С. Ролдугин. 9. Молодцов.



«Академия футбола»: 1.Славин. 21.Запрудских. 31.Кривоносов. 12. Д.Масленников (к). 15. Ант.Архипов. 6.Мишутин. 10. Угрюмов (14.Садчиков, 84). 19.А.Новиков (18.Мухаренов, 73). 9.И.Лосев. 8.Жеребятьев. 4.Розенберг.



Предупреждения: Перегудов, 42. Колченко, 77. Сотников, 89 (все – «Елец»). Удаление: Ант.Архипов, 29 («Академия футбола»).



Судьи: Д.Акулинин (Тула), Е.Тимофеев (Орёл), Н.Линкевич (Тула). Инспектор – С.Сухомлинов (Липецк).



1 мая. Елец. Стадион «Труд». 200 зрителей.



ФК «Орёл» - «Металлург-М» - 3:1 (1:1).



Голы: Акулов, 5 (1:0). Голиков, 21 (1:1). Дан.Алёхин, 52 (2:1). М.Серёгин, 90+ (3:1).



ФК «Орёл»: 1.М.Моисеев. 26.Е.Симаков (57.К.Шмаков, 90+). 55.Д.Копылов. 4.Мерцалов (6.Александриа, 40). 13. Кванин. 19.Дан.Алёнин (88.Н.Красов, 62). 3.М.Пашкин (22.И.Успенский, 46). 15.Друшляков (67.Г.Борисов, 76). 8.Киракосов (17.Н.Новиков, 46). 10.А.Акулов. 9.М.Николаев (к) (11.М.Серегин, 92).



«Металлург-М»: 1.Зеленов. 5.М.Кондратов (29.В.Татаринов, 68). 3.Никандров. 14.Смирных. 47. И.Елисеев (к) (С.Фигурчук-мл.,88). 8.Тарлыков (33.Чапурин, 80). 18.Баязов. 57.Разомазов. 4. А.Лебедев (9.В.Чернышов, 71). 19.Н.Голиков. 88.С.Горбатенко (6.Башев,42).



Предупреждены: И.Успенский, 64 – Смирных. 32. Разомазов, 75. Никандров, 81.



Судьи: А.Глазьев (Смоленск), А.Гавриленко (Брянск), Д.Горбачёв (Клинцы). Инспектор: С.Кадыков (Калуга).



1 мая. Орёл. Стадион им. В.И.Ленина. Без зрителей.

