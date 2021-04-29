За десять дней автоинспекторы выявили почти тысячу автомобилей с излишней тонировкой

Инспекторы ДПС в течение десяти дней с 19 по 28 апреля проверяли соблюдение водителями требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, за эти дни выявлено 875 нарушений правил тонирования стекол автомобиля. Помимо штрафа в размере пятисот рублей автоинспекторы выдали водителям требование об устранении нарушения. 19 водителей уже получали такое требование ранее, но не исполнили его, в связи с чем в отношении них возбудили дела об административном правонарушении. Суд назначил им наказание в виде штрафа или административного ареста.



Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов.



За эксплуатацию транспорта со стеклами, тонированными с нарушениями, предусмотрен штраф в размере пятисот рублей. Кроме того, автоинспектор выдает нарушителю требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».



За невыполнение требования сотрудников ГИБДД в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность вплоть до административного ареста до пятнадцати суток.





