сегодня, 14:08
За десять дней автоинспекторы выявили почти тысячу автомобилей с излишней тонировкой
Инспекторы ДПС в течение десяти дней с 19 по 28 апреля проверяли соблюдение водителями требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов.
За эксплуатацию транспорта со стеклами, тонированными с нарушениями, предусмотрен штраф в размере пятисот рублей. Кроме того, автоинспектор выдает нарушителю требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
За невыполнение требования сотрудников ГИБДД в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность вплоть до административного ареста до пятнадцати суток.
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