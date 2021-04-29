Общество

сегодня, 14:08

За десять дней автоинспекторы выявили почти тысячу автомобилей с излишней тонировкой

7 517
#тонировка
4
За десять дней автоинспекторы выявили почти тысячу автомобилей с излишней тонировкой

Инспекторы ДПС в течение десяти дней с 19 по 28 апреля проверяли соблюдение водителями требований технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, за эти дни выявлено 875 нарушений правил тонирования стекол автомобиля. Помимо штрафа в размере пятисот рублей автоинспекторы выдали водителям требование об устранении нарушения. 19 водителей уже получали такое требование ранее, но не исполнили его, в связи с чем в отношении них возбудили дела об административном правонарушении. Суд назначил им наказание в виде штрафа или административного ареста. 

Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и стекол передних дверей должно составлять не менее 70 процентов.  

За эксплуатацию транспорта со стеклами, тонированными с нарушениями, предусмотрен штраф в размере пятисот рублей. Кроме того, автоинспектор выдает нарушителю требование о прекращении эксплуатации транспорта с нарушением Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». 

За невыполнение требования сотрудников ГИБДД в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность вплоть до административного ареста до пятнадцати суток. 


7 517
#тонировка
4

Комментарии (7)

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Конституция

38 минут назад
Ничего скоро в 10 раз будет увеличение штрафа.
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tt

44 минуты назад
Кому нравится ездить без тонировки-вперед, что за других пишете, или жаба душит? А властям давно пора предписания писать и контролировать за тем как дороги содержаться, весь город как после бомбежки! Где предписания? Где устранения? Делом занялись бы...
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нквд

46 минут назад
СМехотворный штраф , почему убрали закой , с тониройкой сразу штрафстоянка
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Вован настоящий

сегодня, 14:30
Мало!!! Каждый 5-ый авто с тонированными в круг стёклами ездит. Одни вампиры вокруг. Почему люди так не любят солнечный свет? Сам лично проверял, ничего ночью не видно. Чтобы задом сдать, приходилось дверь открывать. Так ездить нельзя. Отсюда и аварии с наездами на пешеходов.
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Ван Хелсинг

сегодня, 14:23
а если в машине сидит существо, дневного света не выносящее?
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Митрич

сегодня, 14:18
Тонировка это зло, а ямы, и ямищи на дорогах, которые являются не меньшей опасностью почему не выявляют? Выявляйте, все полномочия у вас есть.
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077

сегодня, 14:15
У ГАИ колдобины. .не не слышали ..
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