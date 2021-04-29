«Квадра» обнародовала график отключений горячей воды на время испытания сетей

4 мая Липецкий филиал «Квадры» начинает гидравлические испытания трубопроводов.

Испытания теплосетей на прочность и плотность проводятся ежегодно по завершении отопительного сезона. Это обязательная часть подготовки теплосетевого комплекса к зиме. На первом этапе энергетики выявляют повреждения ветхих участков трубопроводов: их будут устранять в ходе последующих профилактических ремонтов. Второй этап проводится для контроля качества выполненных работ.«Испытания и ремонты теплосетей необходимы, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения потребителей зимой. Мы отвечаем за магистральные и распределительные тепловые сети, а сотрудники жилищных организаций должны подготовить к зиме внутридомовые инженерные системы», - пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей Курило.Энергетики просят жителей Липецка с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды, не оставлять автотранспорт вблизи люков тепловых камер. При обнаружении признаков повреждения теплосети необходимо обратиться в диспетчерскую службу Липецкого филиала «Квадры» по телефону 30-66-66.