Общество

сегодня, 10:56

«Квадра» обнародовала график отключений горячей воды на время испытания сетей

14 3629
#гидравлические испытания
2
«Квадра» обнародовала график отключений горячей воды на время испытания сетей

4 мая Липецкий филиал «Квадры» начинает гидравлические испытания трубопроводов.

Испытания теплосетей на прочность и плотность проводятся ежегодно по завершении отопительного сезона. Это обязательная часть подготовки теплосетевого комплекса к зиме. На первом этапе энергетики выявляют повреждения ветхих участков трубопроводов: их будут устранять в ходе последующих профилактических ремонтов. Второй этап проводится для контроля качества выполненных работ.

 «Испытания и ремонты теплосетей необходимы, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения потребителей зимой. Мы отвечаем за магистральные и распределительные тепловые сети, а сотрудники жилищных организаций должны подготовить к зиме внутридомовые инженерные системы», - пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей Курило.

Энергетики просят жителей Липецка с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды, не оставлять автотранспорт вблизи люков тепловых камер. При обнаружении признаков повреждения теплосети необходимо обратиться в диспетчерскую службу Липецкого филиала «Квадры» по телефону 30-66-66.

Графики проведения гидравлических испытаний:



14 3629
#гидравлические испытания
2

Комментарии (14)

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Гость

7 минут назад
Алина, согласен, зато по счётчику проходит как горячая
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Алина

14 минут назад
И так вода в течение года из горячего крана в нашем доме регулярно еле теплая идёт. Еще и отключают. За что только деньги руководство этой * организации получает?!
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Dane

14 минут назад
но делать во время отключения никто ничего конечно же не будет
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До коле?

16 минут назад
Дубняк такой. Мало того, что отопление вырубили, так ещё в мае отключают горячую воду. Давно пора прекратить это безобразие, но в городе нет настоящего мэра
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Мотя

17 минут назад
Вводят пени на просрочки ЖКХ да еще подают в суд. Беспредел? Дважды не наказывают!
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Дуня Липецкая

36 минут назад
Квадре достаточно отключать воду 2 раза за лето по 1 недели, всё равно все работы осуществляют в последние пару дней, за каким хреном отключают на 2 недели по 2 раза, да + еще потом на 1-2 недели прихватывают, т.е. люди всё лето без воды, а Квадра рапортует о своей бурной деятельности и повышает тарифы
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Александр

46 минут назад
Отвратительная компания! * и хамы.
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Lipa

59 минут назад
."... с пониманием отнестись к временным неудобствам... ?" Да у нас в последнее время вся жизнь с временными неудобствами... Достали сбер, сингапурские и дубайские туристы, африканские и ростовские подследственные и свидетели, мальчики в кедах без реального опыта работы.
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Что будет за нарушение сроков подачи воды?

сегодня, 11:27
А если испытания будут нарушены то какое наказание грозит им? Пальчиком грузить как обычно? ИСПЫТАНИЕ ПРОВОДЯТ В ПОСЛЕДНИИ ДНИ СРОКА, ТЕМ САМЫМ ЗАТЯГИВАЯ ИХ ЕЩЁ НА НЕДЕЛЮ А В НЕКОТОРЫЙ МЕСТАХ НА ДВЕ. И В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕТСЯ МЕСЯЦ БЕЗ ВОДЫ ГОРЯЧЕЙ. И ЭТО УЖЕ 2 ГОДА БЫЛО . И ТАКОЕ ТВОРИТСЯ С КАЖДЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ НЕ ТОЛЬКО ПЕРВОЕ НО И ВТОРОЕ. И телефон который стоит в низу ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ ОТКЛЮЧЕН.
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АА

сегодня, 11:26
отключают, а вода всё равно течет по трубам.. и как проверяют???? лишь бы денег содрать с людей за горячую воду, которой нет... проверяют, проверяют, а все равно прорывы.
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