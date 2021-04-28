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Кипр выдал России экс-главу Экопромбанка

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Кипр выдал России экс-главу Экопромбанка
Бывший председатель правления обанкротившегося Экопромбанка Андрей Туев, обвиняемый в растрате более 240 млн рублей, экстрадирован с Кипра в Россию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата).

По данным следствия, в период с октября по ноябрь 2013 года председатель правления ОАО "АКБ "Экопромбанк" Туев, используя служебное положение, заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией ООО "Рейс", в результате банку был причинен ущерб на сумму более 240 млн рублей. Кроме того, он вместе со своим заместителем, действуя в интересах ООО "Магнит-Инвест", которое не выполнило условия по возврату денежных средств по кредитному договору на сумму 260 млн рублей, вывели из состава обеспечения данного договора объекты недвижимости на сумму залога. В результате компания не исполнила обязательства перед банком. Эти действия привели к банкротству кредитной организации и ее ликвидации.

Поскольку банкир скрылся от правоохранительных органов, его объявили в международный розыск. В 2016 году его обнаружили на Кипре, куда был направлен запрос о его выдаче. Этот запрос был удовлетворен. В сопровождении спецконвоя Андрей Туев будет доставлен в Москву.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Экопромбанка 18 августа 2014 года, 29 сентября того же года Арбитражный суд Пермского края признал кредитную организацию банкротом.
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Комментарии (1)

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Варавва

13 минут назад
дайте угадаю, пока вы его поймаете и привезете сроки привлечения к ответственности пройдут?
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